رغم تداعيات فيروس كورونا.. استمرار طرح مشروعات ميناء الإسكندرية

أكد مسئولو ميناء الإسكندرية أنه لن نتوقف عن طرح أي مشروعات تم الانتهاء من استغلالها

بالرغم من الظروف الراهنة، فإن هيئة ميناء الإسكندرية تستمر في المزايدات التي انتهى استغلالها من قبل مشغليها.

وفي هذا الصدد، أشار رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم هيئة الميناء إلى أنه لن يتم تتوقف المزايدات عن الأراضي أو المشروعات التي كان يتم استغلالها من قبل الشركات، وانتهى مدة حق الانتفاع الخاصة بها.

استغلال مشروع القزق الميكانيكي بقدرة 270 طنًا لمدة 3 سنوات

وأوضح أنه تم طرح مشروع القزق الميكانيكي، والذي يصل حجم ما يستقبله من وحدات بحرية بقدرة 270 طنًا، لمدة ثلاث سنوات، على أن تعقد جلسة المزاد في 22 من الشهر الحالي.

مزاد على استغلال 8 آلاف متر بميناء الدخيلة في 12 إبريل

وفي نفس الصدد، أشار إلى أنه من المقرر أن يتم عقد جلسة المزاد على 8 آلاف متر مربع بميناء الدخيلة مخصصة للتخزين في 12 من نفس الشهر.

وتعد الأرض التي تم طرحها عبارة عن مخزنين بمساحة 3220 مترا مربعا، ومساحة 4844 مترا مربعا بميناء الدخيلة، مع منح ترخيص بمزاولة نشاط التخزين والمستودعات لغير الحاصلين على الترخيص.

وأضاف رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء أن الميناء يشهد نشاطا حيث يستمر تدفق السلع والبضائع عبر مينائي الإسكندرية والدخيلة اللذان يشهدان نشاطاً دون توقف وتستمر حركة السفن والشاحنات والبضائع بهما.

ميناء الإسكندرية يتعامل مع 41 سفينة اليوم

وتابع أنه بلغ عدد السفن العاملة بالميناء اليوم 41 سفينة، ووصلت 13 سفينة، وسافرت 10 سفن ، وتواجد بالمخطاف الخارجي 22 سفينة، وبالمخطاف الداخلي 5 سفن تفرغ خشب، وفول صويا ، كما بلغ إجمالي البضائع المتداولة بالميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 175 ألف طن.

وتابع أنه يجري تصدير 3 سفن بطاطس ، وسفينة بصل ، وسفينة يوريا ، وسفينة ملح ، وسفينة وقود طائرات.

الميناء يستقبل 5 سفن للغلال و3 سفن بترولية

كما يجري تفريغ وارد 21 سفينة بضائع منها 5 سفن غلال ليصل إجمالي مخزون الغلال بالميناء 1,2 مليون طن (مليون ومائتي ألف طن) منها390 ألف طن قمح.

كما يجري تفريغ 3 سفن مواد بترولية ، وبلغ عدد الحاويات الصادر 257 حاوية مكافئة ، وعدد الحاويات الواردة 617 حاوية مكافئة ، وتم دخول وخروج 11402 شاحنة عامة من وإلي الميناء.

وأكد أنه جار تتبع الجهات المعنية بالميناء الإجراءات الاحترازية للحماية من انتشار فيروس كوفيد 19 .