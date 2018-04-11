رغم تخفيضات الجمارك.. 40 ألف جنيه أوفر برايس تويوتا كورولا

موزع: الـ"ميكروباص" تباع بأعلى من أسعارها الرسمية بـ 10 آلاف جنيهأحمد شوقيسجلت السيارة تويوتا كورولا ارتفاعًا في أسعار بيعها الفعلية مقارنة بالأسعار الرسمية (أوفر برايس) بما يتراوح بين 30 و40 ألف جنيه بسبب نقص المعروض عن الاحتياجات الفعلية.يأتي ذلك رغم تمتع تويوتا كورولا بالإعفاءات الجمركية ع

موزع: الـ”ميكروباص” تباع بأعلى من أسعارها الرسمية بـ 10 آلاف جنيه





أحمد شوقي

سجلت السيارة تويوتا كورولا ارتفاعًا في أسعار بيعها الفعلية مقارنة بالأسعار الرسمية (أوفر برايس) بما يتراوح بين 30 و40 ألف جنيه بسبب نقص المعروض عن الاحتياجات الفعلية.

يأتي ذلك رغم تمتع تويوتا كورولا بالإعفاءات الجمركية على السيارات المستوردة من تركيا بشكل كان يفترض أن يؤدي إلى تراجع أسعار السيارة.

وأوضح أحد موزعي تويوتا أن ظاهرة الأوفر برايس لا تسري على كافة سيارات تويوتا؛ ولكنها تشمل فقط بعض الطرازات التي تشهد نقصًا في المعروض بشكل يؤدي إلى تمدد قوائم الانتظار والحجز فضلا عن الأوفر برايس؛ لكن الطرازات الأخرى التي تشهد ركودًا في البيع تباع بخصومات.

وأوضح أن قائمة حجز تويوتا كورولا حاليا لا تقل عن 3 أشهر؛ فيما سجلت تويوتا- ميكروباص أوفر برايس يصل لنحو 10 آلاف جنيه؛ مضيفًا أن أوفر برايس الـ”ميكروباص” ليس ثابتًا وإنما يظهر من فترة لأخرى. وأشار إلى أن بعض طرازات تويوتا الأخرى تباع بخصومات من قبل الموزعين.

واعتبر الموزع أن غياب تويوتا كورولا عن السوق يتسبب في تضييع فرص كبيرة لتحقيق طفرة في المبيعات لأن أسعارها تقترب من طرازات أخرى منافسة خاصة بكل من كيا وهيونداي؛ فيما تتمتع تويوتا بمكانة أفضل لدى المستهلك المصري مما يعطيها ميزة تنافسية.

وتشير بيانات مجلس معلومات سوق السيارات أميك إلى أن مبيعات تويوتا الملاكي قد شهدت استقرارًا نسبيًا خلال شهري يناير وفبراير الماضيين إذ بلغت 1028 سيارة مقابل 1042 سيارة خلال الفترة ذاتها من 2017؛ بتراجع لم يتجاوز 14 سيارة. وقد تصدرت تويوتا كورولا قائمة سيارات العلامة التجارية الأكثر مبيعا بعد أن سجلت ارتفاعًا في مبيعاتها لتصل إلى 587 وحدة مقابل 429 وحدة بزيادة 158 سيارة بنسبة نمو 37% .

في المقابل انكمشت مبيعات العلامة التجارية من الميكروباص إلى 84 وحدة من النسخة السياحية لتويوتا هايس و192 وحدة لنسخة نقل الركاب؛ مقابل 109 و238 وحدة على التوالي، فيما ارتفعت مبيعات تويوتا كوستر- السياحية إلى 47 سيارة مقابل 14 وحدة فقط خلال شهري يناير وفبراير من 2017.