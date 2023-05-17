رغم تحديات القطاع.. «المنصورة للدواجن» تحقق طفرة في الأرباح خلال الربع الأول من 2023

اعتمد مجلس إدارة شركة المنصورة للدواجن ، نتائج الأعمال والقوائم المالية للربع الأول من 2023.

وقفزت صافي أرباح المنصورة للدواجن ، بنحو 330%، خلال 3 أشهر، لتصل إلى 23.3 مليون جنيه، مقابل 5.42 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وارتفعت إجمالي إيرادات المنصورة للدواجن بنحو 76.6%، لتصل إلى 93.39 مليون جنيه خلال 3 أشهر ، مقابل 52.84 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022.

وقال المهندس نجيب إسلام رئيس مجلس إدارة المنصورة للدواجن ، إن الشركة تمكنت من تحقيق نتائج أعمال قوية رغم التحديات والأزمات التي شهدها قطاع الدواجن خلال 2022.

وحققت المنصورة للدواجن نموا في حقوق المساهمين بمعدل 35%، خلال الربع الأول من 2023، وكذلك نمو إجمالي أصول الشركة بنحو 23%.

وعلى مستوى الدخل تمكنت المنصورة للدواجن من تحقيق صافي ربح قبل الضرائب بنحو 30 مليون جنيه، مقابل 7 ملايين جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبما يزيد عن 4 أضعاف المتحقق خلال الفترة المقابلة من 2022.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة، إلي أن هذه النتائج تعكس قدرة المنصورة للدواجن على وضع استراتيجية للتعامل مع الأزمات .

وأوضح إسلام أن الزيادات والطفرات التي حققتها الشركة ، تأتي رغم تراجع إنتاج الكتكوت عمر يوم بنسبة 33%، عن فترة المقارنة، بسبب ارتفاع سعر البيع لقلة المعروض.

واستكمل أن حجم الكتاكيت المباعة خلال الربع الأول من 2023، بلغ 4 ملايين كتكوت، مقابل 5.4 مليون كتكوت خلال الربع الأول من 2022.

وقال إن المنصورة للدواجن تتبني خطة محددة للتوسع في نشاط التسمين، خلال العام الحالي ، لتحقيق تكامل في النشاط الداجني.