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رغم تباطؤ الاستهلاك الصينى.. مبيعات «على بابا» تقفز إلى 84 مليار دولار فى «يوم العُزّاب»

على بابا تحصد 74 مليار دولار من مبيعات يوم العزاب العام الماضى
أحمد فراج 11:00 ص, الجمعة, 12 نوفمبر 21 11:00 ص, الجمعة, 12 نوفمبر 21

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سجلت القيمة الإجمالية لمبيعات مجموعة علي بابا الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية خلال مهرجانها السنوي للتسوق المعروف باسم يوم العزاب إلى 540.3 مليار يوان (84.54 مليار دولار)، وذلك بزيادة 14 % عن العام السابق، بحسب وكالة رويترز.

وعلى الرغم من تباطؤ الاستهلاك بشكل عام في الصين، سجلت علي بابا تلك النتائج في ختام نسخة هادئة نسبيا من مهرجان التسوق الذي روجت له المجموعة بقوة فيما مضى.

تباطؤ مبيعات التجزئة فى الصين

وقبل بدء فترة المبيعات، قال محللون إنهم يتوقعون أن تعلن علي بابا عن زيادة طفيفة فقط في القيمة الإجمالية للمبيعات هذا العام في ظل تباطؤ مبيعات التجزئة ونقص الإمدادات وحوادث انقطاع الكهرباء وعمليات الإغلاق الناجمة عن تفشي كوفيد-19.

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وجعلت علي بابا من مناسبة يوم العزاب غير الرسمية في الصين مهرجانا سنويا للتسوق في عام 2009 وحولته إلى أكبر مهرجان مبيعات عبر الإنترنت في العالم، مما جعله يتفوق على مهرجان (سايبر مانداي) في الولايات المتحدة.

ومنذ ذلك الحين، أصبح المهرجان، الذي قامت علي بابا العام الماضي بتمديده إلى حدث يستمر 11 يوما، مقياسا يحظى بمتابعة وثيقة لمعنويات المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

على بابا تحصد 74 مليار دولار من مبيعات يوم العزاب العام الماضى

وفي العام الماضي، جنت الشركة 74 مليار دولار من مبيعات يوم العزاب على مدار 11 يوما.

يشار إلى أن أرباح مجموعة علي بابا ارتفعت بنسبة 8% خلال الربع الثاني من العام الحالي، لتسجل 6.6 مليار دولار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

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وقالت الشركة في بيان نتائج الأعمال المنشور على موقعها الإلكتروني، إن الإيرادات قفزت بنسبة 34% خلال الأشهر الثالثة المنتهية في يونيو الماضي، لتصل إلى نحو 32 مليار دولار، على أساس سنوي.

وجاء نحو 66% من إجمالي إيرادات “علي بابا” من تجارة التجزئة التجارية في الصين.

وسجل نظام “علي بابا” نحو 1.2 مليار مستهلك نشط سنوياً خلال فترة الأشهر الـ 12 المنتهية في 30 يونيو الماضي، بزيادة قدرها 45 مليون مستخدم عن الأشهر الـ 12 المنتهية في 31 مارس 2021.

ويشمل الرقم 912 مليون مستهلك في الصين، و265 مليون مستهلك في الخارج، تخدمهم منصات “لازادا” و”علي إكسبرس” و”تريندول” و”داراز”.

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الصين توقع عقوبات على شركات منها على بابا

وفي مطلع يوليو الماضي، وقعت الحكومة الصينية غرامات مالية على 22 شركة، من بينا “علي بابا” على خلفية ضلوعها في ممارسات احتكارية في 22 صفقة اندماج واستحواذ أُبرمت، دون الحصول على موافقات من الجهات المختصة.

فرضت إدارة الدولة لتنظيم السوق (SAMR) غرامة مالية بقيمة 77.3 ألف دولار (500 ألف يوان) على كل شركة بسبب الصفقات التى نفذتها بدون ترخيص.

وأوضح تقرير، أن الغرامة الخاصة بشركة “علي بابا” جاءت لاستحواذها على نادى الألعاب الرياضية الصيني Guangzhou FC.

كانت الشركة قد حصلت على 50% من النادى الصيني في العام 2014 بقيمة 1.2 مليار يوان.

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بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

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