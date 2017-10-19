رغم بيان الزراعة.. قرار الكويت والبحرين بفك حظر الصادرات ليس نهائياً

– الدمرداش: البلدان يحسمان القرار النهائى خلال أسبوع.. و3 شهور للتجربة

– غدًا البت فى ملف الإمارات.. ووزير الزراعة فى السعودية قريبًا



أحمد اللاهونى



تحسم وزارتى الأشغال والبلديات البحرينية والتجارة الكويتية، قرارهما النهائى بشأن رفع الحظر عن الصادرات المصرية، الأسبوع المقبل، بعد عقد عدة لقاءات مع الجهات المهنية بالملف هناك لفحص المنظومة المصرية الجديدة فى التصدير، ومعرفة مدى تلبيتها لمتطلبات السوق هناك، حسبما صرح عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.



جاء تعليق الدمرداش فى اتصال هاتفى مع “المال” من الكويت، للرد على إعلان وزارة الزراعة، فى بيان رسمى -اليوم الخميس- على موافقة الكويت والبحرين على رفع الحظر عن صادرات الحاصلات الزراعية المصرية، مؤكدًا أن البلدين أعطا موافقة مبدئية على استئناف التصدير، على أن يكون الأمر تحت التجربة لمدة 3 شهور.



وأعلن الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن عقد لقاءات موسعة مع هيئه سلامة الغذاء الكويتية والاتفاق على السماح بوصول الصادرات الزراعية المصرية من الخس، الجوافة، البصل، والفلفل، لمدة ثلاثة شهور، بعد إرفاق شهادة زراعية وشهادة فحص متبقيات المبيدات مع الشحنات المصدرة.



وفيما يتعلق بحل الأزمة ذاتها مع السعودية، قال الدمرداش: إن الدكتور عبدالمنعم البنا، سيلتقى وزير الزراعة السعودى فى المملكة خلال الفترة المقبلة، لاستئناف التصدير مرة أخرى.



وعن الإمارات، أكد رئيس المجلس، أن الوفد المصرى المكلف بالمفاوضات سيلتقى المعنيين بملف التصدير فى الإمارات غدًا.



وحظرت السعودية والإمارات والبحرين والكويت استيراد ثمار الفلفل والخس والجوافة والفراولة من مصر مؤقتاً، خلال الموسم الماضى، بعد أن تم فحص وتحليل عينات وثبت استمرار ورود شحنات عالق بها بعض متبقيات المبيدات.



وسافر الوفد الذى ضم مسئولين من وزارتى التجارة والزراعة، الى الدول الثلاثة، الثلاثاء الماضى، لاستئناف تصدير الخس والبصل الفراولة والفلفل، مع دخول موسم تصدير الحاصلات الجديد.



واستحدثت وزارتا التجارة والزراعة نظامًا جديدًا للرقابة على الحاصلات الزراعية، يتضمن فحص وتحليل لجميع الشحنات المصدرة، لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات العالمية، وشروط الدولة المستوردة، منعًا لتمرير أى شحنات قد تكون عالقة بنسبة مبيدات أعلى من المسموح به.



وارتفعت صادرات الحاصلات الزراعية خلال الموسم المنتهى، الذى يبدأ من أول سبتمبر 2016 ويستمر حتى نهاية أغسطس 2017، بنحو 200 ألف طن، عن الموسم السابق، لتسجل 3.9 مليون طن بقيمة 2.2 مليار دولار مقابل تصدير 3.7 مليون طن بقيمة 2.2 مليار دولار.



ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فقد احتلت الدول العربية المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية، واستحوذت على 1.724 مليون طن تمثل 45% من إجمالي الصادرات بقيمة بلغت 912.155 مليون دولار بنسبة 41%، تلاها فى المرتبة الثانية دول أوروبية خارج “الاتحاد” بنحو 872.566 ألف طن، تمثل 23% من إجمالي الصادرات بقيمة بلغت 373.467 مليون دولار.