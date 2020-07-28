رغم انخفاض الأسعار عن العام الماضى.. عضو غرفة تجارة الإسكندرية : 60% تراجعًا في مبيعات اللحوم

سعر كيلو اللحم البلدي يبلغ هذا العام 160 جنيهًا والعام الماضى كان 180 جنيهًا

شهدت حركة مبيعات اللحوم تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي، وفق تقديرات بعض أعضاء شعبة اللحوم والجزارة بغرفة تجارة الإسكندرية بنحو 60%، مع الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك نهاية الأسبوع الجارى .

وأكد محمد عبدالمجيد عبدالسلام، عضو شعبة اللحوم والجزارة بغرفة تجارة الإسكندرية، أن هناك تراجعًا فى حجم مبيعات اللحوم المذبوحة خلال الفترة الحالية بنسبة 60% .

وأضاف لـ”المال” أن التراجع فى حركة البيع يأتى رغم انخقاض أسعار اللحوم هذا العام مقارنة بالعام الماضى .

وأوضح عضو شعبة اللحوم والجزارة بغرفة تجارة الإسكندرية، أن سعر كيلو اللحم البلدي «الشمبرى» والكندوز يبلغ هذا العام 160 جنيهًا متراجعاً عن العام الماضى بعد أن كان يبلغ سعره 180 جنيهًا .

سعر كيلو الضأن البلدى بين 150 – 160 جنيهًا

وأشار عبدالسلام إلى أن سعر كيلو الضأن البلدى بين 150 – 160 جنيهًا، وكان يبلغ سعرها 180 جنيهًا العام الماضى، لافتاً إلى أن لحوم البتلو لم تعد متوفرة نتيجة وقف بيعها .

وتشهد العديد من الميادين الرئيسية والمناطق السكنية بمحافظة الإسكندرية وجود عدة منافذ مخصصة لتسهيل مبيعات اللحوم، منها منافذ أمان لبيع اللحوم التابعة لوزارة الداخلية، بجانب السيارات التابعة للمنطقة الشمالية العسكرية وفروع شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية للتيسير على المواطنين .

وتبذل عدة جهات فى الدولة جهودًا حتى تستقر أسعار اللحوم، ومنها إتاحة كميات للمستهلكين بشكل دائم والعمل على افتتاح بعض مراكز التسميين، وتوفير اللحوم السودانية.