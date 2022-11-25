رغم انخفاضه.. الإسترليني نحو تسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي

هبط سعر الجنيه الإسترليني على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنه ما زال يتجه صوب تسجيل ثالث زيادة أسبوعية على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ويتوقع محللون أن يظل الإسترليني هشًّا مع مواصلة بنوك مركزية، منها بنك إنجلترا، تشديد السياسة النقدية، حتى على الرغم من الركود الذي من المتوقع أن يكون أعمق في بريطانيا عن الولايات المتحدة.

وقد تضرّ توقعات رفع الفائدة، التي عادةً ما تعزز قيمة أية عملة، الإسترليني نظرًا لأنها تقوّض التوقعات الاقتصادية للبلاد.

وعدّل مكتب الإحصاءات الوطني يوم الجمعة بيانات تضخم أسعار المنتجين، مما يعني أن التضخم عند بوابات المصانع، هذا العام، كان أعلى من المتوقع من قبل.

وبحلول الساعة 0958 بتوقيت جرينتش، انخفض سعر الجنيه الإسترليني 0.3% مقابل الدولار إلى 1.2076 دولار، وبلغ 1.2153 دولار وهو أعلى مستوياته منذ 12 أغسطس يوم الخميس.

وانخفض الإسترليني 0.1% مقابل اليورو إلى 86.01 بنس، في طريقه لثالث ارتفاع أسبوعي له على التوالي، مقابل الدولار واليورو.