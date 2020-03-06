رغم انتشار فيروس كورونا .. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

وقع اختيار منظمى مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية على الفيلم المصري (صندوق الدنيا) ليكون فيلم الافتتاح ويتم عرضه غدا السبت برغم كورونا

بدأت الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية اليوم الجمعة التى تستمرة حتى 12 مارس الحالى على مسرح مكشوف أقيم في ساحة معبد الأقصر بحضور عدد من الفنانين وصناع السينما المصريين والأفارقة.

وتحمل الدورة اسم الممثل الراحل فريد شوقي (1920-1998) بمناسبة الذكرى المئوية لميلاده، وتعرض 90 فيلمًا ضمن المسابقات المختلفة والبرامج الموازية رغم تفشي فيروس كورونا فى أكثر من 60 دولة، والذى تسبب فى إلغاء أو تأجيل عشرات المناسبات الثقافية والفنية فى أنحاء بالعالم.

ووقع اختيار منظمى مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية على الفيلم المصري (صندوق الدنيا) ليكون فيلم الافتتاح، ويتم عرضه غدا السبت.

وأخرج الفيلم عماد البهات، وقام ببطولته خالد الصاوي وباسم سمرة ورانيا يوسف وصلاح عبد الله وأحمد كمال .

اكتشاف 12 حالة إصابة بفيروس كورونا قبل الافتتاح

وذكرت وكالة رويترز أنه قبل ساعات من بدء حفل الافتتاح أعلنت وزارة الصحة المصرية عن اكتشاف 12 حالة إصابة بفيروس كورونا.

وظهرت هذه الحالات المصابة بالفيروس على متن باخرة نيلية كانت متجهة من أسوان إلى الأقصر، وتم نقلها للحجر الصحى.

ولكن الافتتاح بدأ في موعده المقرر، وأحيته فرقة رضا الاستعراضية التي كرمها المهرجان بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيسها.

وكرم المهرجان، الذي تنظمه مؤسسة شباب الفنانين تحت رعاية وزارة الثقافة، في الحفل الممثل وعارض الأزياء جيمي جان-لوي من هايتي.

وكرم المهرجان أيضا الممثلة الفرنسية من أصول أفريقية ميمونة ندياي والممثلة المصرية زينة والممثل المصري عمرو عبد الجليل.

وكرم المهرجان من الفنانين الراحلين اسم المخرج أسامة فوزي والممثلة عقيلة راتب المصرية والمنتج أحمد بهاء الدين عطية من تونس.

وقالت عزة الحسيني مديرة المهرجان بكلمة الافتتاح: بدأ مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية صبيًا يحبو في عالم صناعة السينما وصناعة المهرجانات.

مهرجان الأقصر للسينما متخصص في السينما الأفريقية

وأعلنت أن المهرجان متخصص في السينما الأفريقية للقاء الأشقاء على أرض الأقصر، أكبر متحف مفتوح للآثار والمعابد في العالم.

وأكدت أن المهرجان يضيف للأقصر الصورة السينمائية التى تمثل بعدا ثالثا للمكونات والمقدرات الثقافية للمدينة العريقة والأثرية الجميلة.

وأضافت عزة أن الأقصر أصبح مهرجانا شابا يخاطب شباب القارة السمراء، ويخلق مساحة لإنتاج مشروعات مشتركة مع الثقافات الأفريقية.

وسيطلق المهرجان في دورته العاشرة القادمة سوقا للفيلم الأفريقي كجزء من تنمية وتوسعة صندوق اتصال لدعم الشباب الموهوب بدول القارة.

ويصدر المهرجان فى هذه الدورة كتابين أحدهما بعنوان (السينما الأفريقية المعاصرة وسينما الشتات) والآخر (سينما التحريك في أفريقيا).

افتتاح الدورة الخامسة من ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي

من ناحية أخرى، انطلق يوم الأربعاء الماضى الدورة الخامسة من ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي تحت شعار (ادخلوها بسلام).

وانعقد ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي في مركز الجزيرة للفنون بمشاركة نحو 160 فنانا من 24 دولة.

ويشارك بالملتقى السعودية والإمارات والأردن وسوريا ولبنان والعراق والجزائر وإندونيسيا وماليزيا وبنجلادش والصين ونيجيريا وإيطاليا وبريطانيا وبولندا وصربيا والولايات المتحدة.

ينظم الملتقى الذي يستمر حتى 15 مارس المقبل صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة بالتعاون مع نقابة الخطاطين.

وتحمل الدورة الخامسة من ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي اسم الخطاط المصري الراحل عبد الرزاق سالم (1908-1994).

وقال نقيب الخطاطين مسعد خضير البورسعيدي بمؤتمر صحفي الأحد الماضى إن مستوى الأعمال المقدمة للمشاركة هذا العام كان رائعا جدا.

كما تقدم عدد كبير من الخطاطين بلغ 142 من مصر و39 من خارجها واختارت لجنة الفرز 121 مصريا و37 أجنبيا.

ويكرم الملتقى 5 من الأكاديميين والممارسين لرسم الخط العربي هم أوس محمد السنوسي الأنصاري ومحمد منير الرباط من مصر.

تم أيضا تكريم محمد أحمد سالم من موريتانيا، ومحمد بوثليجة من الجزائر، وماواي واي من الصين.

وأكد قوميسير عام الملتقى محمد بغدادي إن هذه الدورة استثنائية لأنها تواكب عدة مناسبات ترتبط ارتباطا وثيقا بالخط العربي وتشهره.

وأضاف أن القاهرة باختيارها عاصمة للثقافة بالعالم الإسلامي لعام 2020 لا يوجد أفضل من الخط العربي للتعبير عن الثقافة الإسلامية.

وتستعد 16 دولة عربية بقيادة السعودية نهاية مارس الحالى للتقدم بملف إدراج الخط العربي بالقائمة التمثيلية للتراث الإنساني لمنظمة اليونسكو.

وأشار بغدادى إلى أن الملتقى يخصص هذا العام جناحا بعنوان (كنوز الحضارة الإسلامية في القاهرة) يشمل مخطوطات أثرية ومصاحف نادرة.

وجاءت هذه المخطوطات الأثرية والمصاحف النادرة من مكتبة جامعة الأزهر الشريف ومن دار الكتب والوثائق المصرية القومية.

وبجانب عرض أعمال المشاركين ومستنسخات المخطوطات والمصاحف الأثرية يقيم الملتقى ندوة علمية بمشاركة 30 باحثا.

ويناقشون موضوعات تشمل (تطور كتابة المصحف الشريف) و(رقمنة الحرف العربي) و(تأثير الحداثة والعولمة بالحروف العربية) و(الحرف العربي وتشكيله بمجال الخزف).

ويقيم ملتقى فن الخط العربي 4 ورش عمل متخصصة أيام 5 و8 و9 مارس الحالى بمركز الجزيرة للفنون.