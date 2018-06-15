رغم الهزيمة..محمد الشناوي أفضل لاعب في مباراة مصر وأوروجواي

علي المصري حصل محمد الشناوي حارس مرمي منتخب مصر، علي جائزة أفضل لاعب خلال مباراة الفراعنة أمام منتخب أوروجواي، في مستهل لقاءات المنتخبين في المجموعة اﻷولي لكأس العالم "روسيا 2018". ومنحت اللجنة المنظمة للبطولة، الشناوي لقب أفضل لاعب في اللقاء، بعدما تصدى ﻷكثر من كرة خطرة كانت كفيلة بخروج مصر بخسار

علي المصري

حصل محمد الشناوي حارس مرمي منتخب مصر، علي جائزة أفضل لاعب خلال مباراة الفراعنة أمام منتخب أوروجواي، في مستهل لقاءات المنتخبين في المجموعة اﻷولي لكأس العالم “روسيا 2018”.

ومنحت اللجنة المنظمة للبطولة، الشناوي لقب أفضل لاعب في اللقاء، بعدما تصدى ﻷكثر من كرة خطرة كانت كفيلة بخروج مصر بخسارة كبيرة، أبرزها تسديدة وإنفراد سواريز، وتصويبة كافاني الصاروخية التي أخرجها لركنية.

وخسرت مصر من أوروجواي بهدف قاتل في الدقيقة 89 من عمر اللقاء، ولكنها كسبت احترام وأشادة الجميع، سواء داخل ملعب اللقاء، أو من خلال الاستديوهات التحليلية للمباراة.

يذكر أن مباراة أوروجواي هي المباراة الرسمية الدولية اﻷولي لمحمد الشناوي، بعدما خاض ثلاثة لقاءات ودية، في مستهل استعدادات مصر لخوض المونديال، بعد غياب 28 عاما عن أخر مشاركة.

