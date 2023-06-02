رغم هبوط البورصة العالمية.. «مصر للألومنيوم» تثبت أسعار توريد الخام

ثبتت شركة «مصر للألومنيوم» – التابعة لـ «القابضة للصناعات المعدنية» إحدى كيانات وزارة قطاع الأعمال العام – أسعار التوريد للمصانع والتجار خلال شهر يونيو الحالى، للشهر الثانى على التوالى رغم هبوط أسعار الخام فى البورصة العالمية، وفق خطاب حصلت “المال” على نسخة منه.

واشتكى محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات من سياسة الشركة الحكومية، التى قررت تثبيت أسعار خام الألومنيوم رغم هبوط أسعار البورصة العالمية.

وقال رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الشركات المصرية تعانى من حالة ركود فى المبيعات نتيجة الأزمات العالمية، مطالبًا “مصر للألومنيوم” بضرورة دعم الصناعة المحلية.

مصر للألومنيوم ثبتت أسعار السلك عند 99 ألف جنيه للطن بدون ضريبة القيمة المضافة

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ “المال”، أن الشركة الحكومية ثبتت أسعار السلك عند 99 ألف جنيه للطن بدون ضريبة القيمة المضافة «14%»، وكذلك لفات البارد عند 100 ألف جنيه.

وأشار إلى أن سعر طن شرائح الألومنيوم البارد استقر عند 102 ألف جنيه، والسلندرات «الأسطوانات» عند 86 ألفا، كما استقر طن لفات الألومنيوم عند 99.5 ألف جنيه.

يشار إلى أن مؤشرات نتائج أعمال مصر للألومنيوم عن الـ 6 أشهر الأولى من 2022-2023، أظهرت نمو صافي الأرباح بنسبة 11%، لتسجل 1.7 مليار جنيه مقابل 814.15 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

واعتمد مجلس إدارة “مصر للألومنيوم” الموازنة التخطيطية لعام 2023-2024، وتستهدف الشركة تحقيق نموًا في صافي الأرباح بنحو 93.7%، لتسجل 3.1 مليار جنيه، مقابل صافي ربح 3.02 مليار جنيه متوقع تنفيذ بنهاية العام المالي الحالى.

كما تستهدف مصر للألومنيوم بحسب بيان للبورصة المصرية الأحد الماضى، نمو إجمالي المبيعات لتصل إلى 26.6 مليار جنيه خلال 2023-2024، مقابل 20.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي.