رغم المعوقات.. مواصلة تنفيذ مشروعات الحماية البحرية بالإسكندرية

يأتي ذلك في الوقت الذي تنتظر فيه محافظة الإسكندرية إتمام مشروعات الحماية البحرية القائمة على قدم وساق، وذلك لما تعانيه من نحر لشواطئها على مدار السنوات الماضية

للشهر الثاني على التوالي تعاني مشروعات الحماية البحرية بمحافظة الإسكندرية من وجود معوقات أمام تنفيذ أعمالها، خاصة في مشروعي حماية ساحل مدينة الإسكندرية بإنشاء حواجز غاطسة ورأس بحرية من الأحجاز الدلوميت والكتل الخرسانية تترابودز، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 189 مليون جنيه، ووصلت نسبة التنفيذ بهذا المشروع لـ 47% حتى الآن، فضلاً عن مشروع حماية وتطوير المنطقة أمام قلعة قايتباي “مرحلة أولى”، بتكلفة إجمالية بلغت 267.995 مليون جنيه، حيث وصلت نسبة التنفيذ به إلى 75%.

وكانت قد علمت “المال” ، أن حماية طريق الكورنيش واجه معوق محدودية ساعات العمل على كورنيش الإسكندرية، فضلاً عن ظاهرة هياج البحر، الأمر الذي يعمل على طول مدة تنفيذ المشروع، في حين أن مشروع تطوير المنطقة أمام قلعة قايتباي واجه معوق صعوبة وتأخر توريد الأحجار من المحاجر، الأمر الذي يُعطل إمكانية الانتهاء منه بالوقت المُحدد، وعلى الرغم من تلك المعوقات إلا أن نسبة تنفيذ المشروعات لا تزال في الارتفاع.

يأتي ذلك في الوقت الذي تنتظر فيه محافظة الإسكندرية إتمام مشروعات الحماية البحرية القائمة على قدم وساق، وذلك لما تعانيه من نحر لشواطئها على مدار السنوات الماضية، ومن ثم اختفاء المساحة الشاطئية تدريجياً، لذلك تطرقت للبدء بعدة مشروعات لحماية كورنيش الإسكندرية من خلال الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.

وفي سياق ذي صلة قاربت الإدارة المركزية للموارد المائية والري من إنهاء مشروع إنشاء نطاق واقي من الأعشاب على مصرف حارس الرئيسي، وتم إنهاء صب كافة الخراسات والأعمال الحديدية، ووصلت نسبة التنفيذ لـ 96%، وذلك بقيمة تعاقدية بلغت 2.184 مليون جنيه، بالإضافة إلى وصول مشروع تأهيل ترعة مريوط 2 لنسبة تنفيذ 80%، بتكلفة تعاقدية بلغت 14.25 مليون جنيه، فضلاً عن وصول مشروع تدعيم وتطوير حماية الكورنيش باتجاه المنشية ومحطة الرمل لنسبة تنفيذ بلغت 60% بقيمة تعاقدية بلغت 103.679 مليون جنيه.

وتستهدف المشروعات البحرية حماية المناطق السكنية المُطلة على الكورنيش والمنشآت الإسترتيجية من الغرق أثناء النوات، مما يساعد على تنمية المنطقة وزيادة الاستثمارات وزيادة الدخل وتوفير فرص العمل، ومنع ظواهر الدوامات والسحب وشدة الأمواج، وخلق مساحات شاطئية مرة أخرى فى بعض المناطق وكذلك توسعة طريق الكورنيش.