رغم «المشاهد الصعبة».. «سفاح الجيزة» دراما رقمية تعزز شعبية المنصات

أصبحت غالبية المسلسلات التليفزيونية التي يتم عرضها كل فترة زمنية بالمنصات الرقمية المختلفة خاصة منصة شاهد الرقمية تحوي مشاهد الاثارة والعنف والدموية أيضا بشكل مبالغ فيه وملحوظ من كثيرين بمواقع التواصل الاجتماعي .

فيعرض حاليا مسلسل ” سفاح الجيزة” للنجم أحمد فهمي عبر منصة شاهد الرقمية ، ويحظى العمل بنجاح كبير وجدل واسع بمواقع التواصل الاجتماعي ، لاثارته قضية سفاح الجيزة “قذافي ” الحقيقية منذ سنوات ، وتعرض العمل لهجوم شديد من الكثيرين بسبب احتواءه مشاهد للعنف والدم .

أيضا عرضت منصة شاهد أكثر من عمل درامي للجمهور المصري ، احتوت مشاهد الدماء والعنف الشديد مثل مسلسلات ” منورة بأهلها” بطولة ليلى علوي وباسم سمرة وغيرهم ، وكذلك مسلسلات أخرى مثل شقة 6 بطولة النجمة روبي .

أحمد النجار :لو قدمت المنصات الرقمية مسلسلات تقليدية لن يكون هناك فارق بينها وبين التلفزيون

أوضح الناقد الفني أحمد النجار أن تقديم قضية معاصرة عاشها الكثير من الأشخاص في عمل درامي مثل ” سفاح الجيزة” كان سببا في انجذاب المشاهدين للعمل من الحلقة الأولى ، بالاضافة أنه مقدم بمنصة رقمية تقوم بتسويق أعمالها الفنية بصورة قوية ، علاوة أن أحمد فهمي يقدم نفسه في ثوب جديد فنيا حقيقة في هذا العمل وجذب المشاهدين له .

وعن توجه منصة شاهد لتقديم أعمال الإثارة والعنف كل فترة ، أشار إلى كون جميع المنصات الرقمية تقدم موضوعات تحمل طابع الإثارة والعنف لمشتركيها حتى تكون مختلفة عما يقدم على القنوات التليفزيونية حتى تجذب لها الكثير من المشاهدين وفق” النجار” .

أكد أيضا أنه لو قدمت المنصات الرقمية مسلسلات تقليدية لن يكون هناك فارق بينها وبين الدراما التليفزيونية التي اعتاد عليها الجمهور ، لذلك قامت هذه المنصات بعمل توجه لها في الأعمال الدرامية المقدمة من خلالها بحيث تستطيع بها جذب أكبر شريحة من المشاهدين بموضوعات وقضايا مثيرة مثل سفاح الجيزة .

فايزة هنداوي :منصة شاهد لاتقدم نوعية واحدة من المسلسلات التليفزيونية

أوضحت الناقدة فايزة هنداوي أن أي عمل فني درامي مأخوذ عن قصة حقيقية يحدث جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي بين الجماهير .

أردفت قائلة إن القصة قريبة وتحققت منذ سنوات ، كما أن المسلسل لم يرتبط بالقصة الحقيقية فأحمد فهمي بطل المسلسل قام بقتل 4 ضحايا في الحلقات الأولى فقط ، بينما القصة الحقيقية أن سفاح الجيزة اتهم فقط بقتل 4 ضحايا ،أي أنه لم يتم الالتزام بالقصة الأصلية وذلك مسموح به ، حيث أنه حينما قدم الأديب الراحل نجيب محفوظ اللص والكتاب لم يلتزم بالقصة الأصلية لهذه الواقعة ، فيمكن تقديم دارما مختلفة حتى لو كانت مأخوذة من قصة واقعية معينة .

وأكدت هنداوي أن منصة شاهد لاتقدم نوعية واحدة من المسلسلات التليفزيونية ، فهي تعرض مسلسلات كوميدية مثل موضوع عائلي وسيب وأنا أسيب واجتماعية مثل وش وظهر وغيرها ، وكذلك مسلسلات تحمل طابع العنف والاثارة مثل سفاح الجيزة وغيرها .

ماجدة خير الله : مسلسل سفاح الجيزة حقق نجاحا كبيرا منذ عرض حلقاته

من ناحيتها قالت الناقدة ماجدة خير الله إن مسلسل سفاح الجيزة حقق نجاحا كبيرا منذ عرض حلقاته الأولى بمواقع التواصل الاجتماعي ، وذلك يعود لأن قصته مشوقة للمشاهدين بدرجة كبيرة .

أشارت إلى أنها لاترى أي توجه درامي لتقديم منصة شاهد المسلسلات التي تحمل العنف والإثارة أبدا ، فهي منصة متنوعة فيما تقدمه من محتوى درامي للجمهور .

أكدت أيضا أن مسلسل سفاح الجيزة يتحدث عن قصة قاتل فهل من الطبيعي أن نرى مشاهد عاطفية مثلا فيه ، المسلسل حقق نجاحا لعوامل كثيرة منها الإخراج الجيد وأداء الممثلين فيه مميزا وأحمد فهمي بطل العمل محبوب من الجمهور وأحب رؤيته في شخصية جديدة عليه تماما ، علاوة أن هناك حالة جدل بين أهالي ضحايا هذا الشخص القاتل وأسرته لكونه تم الحكم عليه بالاعدام لكن لم يتم تنفيذ الحكم فيه .

ولفتت قائلة إلى أن منصة شاهد قدمت مؤخرا مسلسل كوميدي ” سيب وأنا أسيب” لهنا الزاهد وأحمد السعدني ، فهي متنوعة فيما تقدمه لكن مسلسل سفاح الجزية مقدم لفئة عمرية أكثر من 18 سنة .