رغم الكورونا.. عماد حمدي يحصد جائزة الرؤية الفنية الموسيقية من أمريكا

واستطاع عازف الجيتار المصري حصد جائزتين الأولى لقب "فنان العام" وفي مجال الموسيقى الكلاسيكية، وجائزة الرؤية الفنية

قررت إدارة الأكاديمي تكريم الفنانين إلكترونيا عبر الفيديو كونفرانس، واستطاع عازف الجيتار المصري الدكتور عماد حمدي حصد جائزتين الأولى لقب “فنان العام” (2019 Artist Of The Year) في مجال الموسيقى الكلاسيكية، وجائزة الرؤية الفنية (2020 Artist Vision Award).

وتنظم مؤسسة أكاديمي للموسيقى العالمية حفلها السنوي لتكريم أفضل الموسيقيين حول العالم بمدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان من المقرر هذا العام أن يقام الحفل يوم 24 أبريل الماضي، ولكن بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ووصول عدد الإصابات بالولايات المتحدة إلى أكثر من مليون وثلاثمائة مصاب.

وخلال الحفل الإلكتروني والذي قدمه كل من: المطرب الأمريكي سترايكر نجمي رئيس مؤسسة أكاديمي وعازفة البيانو الأمريكية سافاير جايل الرئيس التنفيذي لعمليات المؤسسة، وقد أعلنا فوز العازف المصري عماد حمدي.

وبدأت سافاير كلمتها وقالت: والآن نأتي إلى جزء في منتهى الخصوصية في احتفاليتنا بجائزة الرؤية الفنية لعام 2020، وهي الجائزة التي تمنح مرة واحدة فقط في تاريخ “أكاديمي ميوزيك اوورد”، وتمنح للفنان الذي يتميز بموهبة استثنائية وأصالة ورؤية متميزة بجانب الإبداع والخبرة في مجال الموسيقى.

وأعلن سترايكر اسم الفائز وقال: من دواعي سرور “أكاديمي ميوزيك أوورد” أن تقدم هذه الجائزة للفنان “عماد حمدي”، وتلى ذلك إذاعة جزء من حفل موسيقي له من داخل دار الأوبرا المصرية.

وخلال الحفل أرسل عازف الجيتار عماد حمدي رسالة مصورة لإدارة الأكاديمي جاء فيها: أنا عازف الجيتار المصري عماد حمدي، يسعدني وجودي هنا .. شكرا جزيلا للترشيح، لقد كانت رحلة شاقة وطويلة مليئة بالعمل الجاد والتضحيات والعطاء لأكون عازف جيتار محترف، وتتلخص قصتي في الوصول للعالمية في تأثير الظروف الحياتية والمجتمعية التي مررت بها وكيف طوعتها إرادتي، لتحويل حلم أن أصبح فنان محترف إلى حقيقة واقعة.

واختتم عماد كلمته: هدفي الرئيسي عام 2020 هو تقديم مزيد من الفن الهادف للعالم وتشجيع الأولاد والبنات لتعلم الموسيقى في سن مبكرة، شكرا للجميع.

الجدير بالذكر أن العازف المصري عماد حمدي هو اسم لامع في عالم الجيتار، وهو يتمتع بسمعة عالمية كبيرة، كما صنفته الصحافة الموسيقية ضمن أحسن عازفي الجيتار في العالم، قد فاز بجوائز “أكاديمي أوورد” العالمية الشهرية من أمريكا ست مرات خلال عام 2019 في مختلف أنواع الموسيقى.

مثل الموسيقى الكلاسيكية والأوركسترالية واللاتينية والشعبية، وبحسب مجلس ادارة أكاديمي والذى أقر بالإجماع أن الأعمال الفنية التي قدمها الفنان عماد حمدي تمثل مساهمة مهمة في تنوع وتطوير المجتمع الموسيقى العالمي مما جعله يتأهل وبقوة للفوز بجائزة “فنان العام”.