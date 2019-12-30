رغم الكريسماس.. الركود يحافظ على استقرار أسعار الأسماك 

استقرت أسعار الأسماك الشعبية اليوم فى الأسواق ليتراوح كيلو البلطي بين 35 إلى 40 جنيهًا، والبوري بين 70 إلى 80، وسجل السبيط 200 جنيه، رغم احتفال الأقباط بأعياد الكريسماس، بحسب تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ«المال». وأرجع صالحين استقرار الأسعار…

استقرت أسعار الأسماك الشعبية اليوم فى الأسواق ليتراوح كيلو البلطي بين 35 إلى 40 جنيهًا، والبوري بين 70 إلى 80، وسجل السبيط 200 جنيه، رغم احتفال الأقباط بأعياد الكريسماس، بحسب تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ«المال».

وأرجع صالحين استقرار الأسعار إلى حالة الركود التى تشهدها سوق الأسماك فى مصر إلى جانب زيادة المعروض منه.

وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والقاروص 160 جنيهًا، والثعابين 200 جنيه، والمكرونة بين 60 إلى 80 جنيهًا.

وترواح سعر الجمبري بين 150 إلى 250 جنيهًا، والكابوريا بين 100 إلى 160 جنيهًا.

ويصل إنتاج مصر من أسماك المزارع سنويا لنحو مليون و400 ألف طن، ويسجل نصيب المواطن المصري منها 18 كيلوجراما.

فيما تسجل النسبة العالمية 20 كيلوجراما سنويا، بحسب تصريحات الدكتور خالد أحمد السيد، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .

ووفقًا لرئيس الهيئة تصدر مصر ما يقرب من 30 ألف طن سنويا.

وتسعى في الوقت الحالي إلى الاكتفاء لذاتي من الإنتاج الأسماك وزيادة معدلات التصدير.

ويأتي ذلك ضمن خطة “الثروة السمكية”في إنشاء مزارع سمكية جديدة بإنتاجيات عالية، وتطوير المزارع الحالية.

وتسعى الخطة إلى المساهمة في تحقيق خطة الدولة في هذا المجال.