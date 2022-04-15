رغم القفزات العالمية.. لماذا لم تحرك الحكومة سعر السولار منذ 2019؟

مسئول بالبترول: لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية

رغم الارتفاعات الأخيرة في أسعار البترول العالمية وما تبعها من زيادة أسعار المشتقات النفطية التى تستوردها مصر من الخارج ومن ضمنها السولار ، إلا أن الحكومة لم تتخذ أي قرار بزيادة سعر السولار رغم زيادة سعر البنزين بكافة أنواعه 5 مرات متتالية خلال عام واحد منذ أبريل 2021 حتى اليوم.

جدير بالذكر أن الحكومة ممثلة فى لجنة تسعير الوقود قد أبقت على أسعار السولار عند مستوى 6.75 جنيه للتر الواحد منذ تشكيلها وإعلان أول قراراتها خلال عام 2019 حتى الآن.

وتستورد مصر نحو 25-30% من جملة استهلاكها من السولار والبنزين من الخارج ، فى الوقت الذى تستهدف فيه التوقف عن استيرادها خلال عام 2023، مع التوسع فى مشروعات التكرير الجديدة وزيادة الإنتاج المحلي من المشتقات.

وأرجع مسئول بقطاع البترول عدم تحريك أسعار السولار والإبقاء عليها منذ تشكيل لجنة تسعير الوقود إلى كون السولار سلعة استراتيجية مرتبطة بشكل مباشر بمعيشة المواطنين وبكافة السلع والخدمات التى يتم تقديمها محليا.

وقال إن قرار تثبيت السولار جاء لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية.. وإن الحكومة حريصة على مراجعة ودراسة كافة المعطيات التى تتعلق بتغيير نمط معيشة المواطنين أو التأثير على أسعار السلع والخدمات.

وأضاف أن الحكومة تحرص على عدم إرهاق المواطنين بمزيد من الأعباء ورفع مظلة الحماية المجتمعية ودعم المستحقين، خاصة فى تلك الفترة التى يعانى فيها العالم أجمع من تأثيرات أزمات متلاحقة ومتتالية تتصدرها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وقفزات البترول العالمية.

وتابع: إنه رغم الارتفاعات الأخيرة والمتتالية فى أسعار البترول والمشتقات عالميا، وما تبعها من زيادة قيمة فاتورة استيراد مصر من تلك المشتقات، إلا أن الحكومة ممثلة فى لجنة تسعير الوقود رأت الاكتفاء بزيادة أسعار البنزين والمازوت دون المساس بالسولار .

وأكد أن الحكومة تقوم بالتوازي بتوسعة مظلة الحماية المجتمعية وتوفير السلع والخدمات للمواطنين المستحقين بأسعار جيدة.

واعلنت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية صباح اليوم زيادة سعر البنزين بكافة انواعه.. إذ تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا كالآتى 7,50 جنيه للتربنزين 80 و 8,75 جنيه للتر البنزين 92 و 9,75 جنيه للتر بنزين 95 وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر .

وتم الإعلان عن زيادة سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات 400 جنيه ليصل سعر الطن إلى 4600 جنيه وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء .