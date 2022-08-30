رغم الفوز على بيراميدز.. الجونة يهبط للدرجة الثانية والمقاولون ينجو رفقة المحلة

فشل الجونة في البقاء بمسابقة الدوري الممتاز، رغم تحقيقه للفوز على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليهبط رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى.

وسجل ثلاثية الجونة كل من نور السيد وعمرو السعداوي وحسام غانم، بينما سجل هدف بيراميدز الوحيد اللاعب إسلام عيسى.

ورفع الجونة رصيده إلى 36 نقطة في المركز السادس عشر، فيما بقي بيراميدز وصيفا للدوري برصيد 71 نقطة.

وهبط الجونة رسميًا إلى القسم الثاني بسبب تعادل غزل المحلة مع الاتحاد السكندري، وهي النقطة التي أمنت بقاء الفلاحين في الدوري برصيد 36 نقطة في المركز الخامس عشر وبفارق المواجهات المباشرة عن الجونة.

في المقابل، استطاع المقاولون حسم موقفه بيده بعد الفوز على المصري بهدفين مقابل هدف، ليخرج تمامًا من دائرة الهبوط إلى المركز العاشر، رافعا رصيده إلى 38 نقطة، بنفس رصيد الإسماعيلي والاتحاد في المركزين الحادي عشر والثاني عشر على الترتيب.

نهاية الدوري المصري 2021-2022

وبذلك يُسدل الستار رسميًا على الدوري المصري لموسم 2021/2022 بتتويج الزمالك، وهبوط كل من مصر للمقاصة وإيسترن ومباني والجونة إلى القسم الثاني.

ويشارك في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل كل من الزمالك والأهلي، وفي الكونفدرالية بيراميدز وفيوتشر، بينما يشارك طلائع الجيش في البطولة العربية للأندية.