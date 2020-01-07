رياضة

رغم الغياب عن حفل الكاف.. محمد صلاح على رأس التشكيل الأفضل في إفريقيا لعام 2019

يتنافس صلاح اليوم على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، مع كل من ساديو ماني ورياض محرز
إسلام مصطفى 10:17 م, الثلاثاء, 7 يناير 20 10:17 م, الثلاثاء, 7 يناير 20

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تواجد النجم المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، ضمن أفضل 11 لاعبا في إفريقيا، خلال حفل الكاف الذي يقام حاليًا في الغردقة، للإعلان عن جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019.

محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل لاعب

ويتنافس صلاح اليوم على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، مع كل من ساديو ماني ورياض محرز، بعدما حصدها في العامين الماضيين، بعد أن قاد فريقه ليفربول للتتويج بـ3 ألقاب قارية، هي دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وغاب صلاح اليوم عن التواجد في حفل الكاف

وجاء تشكيل العام في إفريقيا كالتالي

المرمى: أندري أونانا (الكاميرون)

الدفاع: أشرف حكيمي (المغرب) – كاليدو كوليبالي (السنغال) – جويل ماتيب (الكاميرون) – سيرجي أورييه (كوت ديفوار).

الوسط: رياض محرز (الجزائر) – إدريسا جايا (السنغال) – حكيم زياش (المغرب).

الهجوم: محمد صلاح (مصر) – ساديو ماني (السنغال) – أوبامايانج (الجابون).

حفل الكاف شهد حضور نجوم الكرة في العالم وعلى رأسهم السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعدد كبير من نجوم اللعبة أبرزهم البرازيلي كافو، والأرجنتيني فيرون.

وشارك الفرنسي يوري دجور كاييف، والإنجليزي ستيف مكمانمان، والبرتغالي نونو جوميش، والسعودي سامي الجابر، والياباني ناكاتا، والإيفواري ديديه دروجبا.

إلى جانب حضور الإيفواري يايا توريه، والأنجولي فلافيو، والكاميروني روجيه ميلا، والسنغالي الحاج ضيوف، والغاني عبيدي بيليه، والزامبي كالوشا بواليا، والنيجيري أموكاشي، والنيجيري كانو.

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بقلم إسلام مصطفى

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