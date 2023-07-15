رغم الظروف المناخية.. إنتاج الصين من الحبوب الصيفية يتجاوز 146 مليون طن

شهدت الصين عاماً آخر من الحصاد الوفير للحبوب في فصل الصيف، على الرغم من التأثيرات الناجمة عن الظروف الجوية غير المواتية، حسبما أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا أن إجمالي إنتاج الحبوب الصيفية في البلاد بلغ 146.13 مليون طن في العام الجاري، بانخفاض نسبته 0.9 %، أو 1.27 مليون طن على أساس سنوي، وفقا للهيئة الوطنية للإحصاء.

شهدت المساحة المزروعة بالحبوب الصيفية في الصين نموا لمدة ثلاثة أعوام متتالية، لترتفع إلى 26.61 مليون هكتار في 2023. وتم زراعة أكثر من 23 مليون هكتار من القمح، زيادة بنسبة 0.4 % على أساس سنوي.

ولتحفيز المزارعين على زراعة الحبوب، واصلت الحكومة المركزية رفع الحد الأدنى لسعر شراء القمح، وقدمت لهم دعما لمرة واحدة، وفقا لما قاله وانغ قوي رونغ، مسؤول بالهيئة.

قال وانغ إن “المحصول الوفير من الحبوب الصيفية سيضع أساسا قويا لاستقرار انتاج الحبوب السنوي وسيوفر دعما قويا لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام”.