رغم الطفرة الإنتاجية والاكتشافات.. باب استيراد الغاز سيظل مفتوحًا

- محمود شندويلى: لن تؤثر سلبًا على الصناعة لقربها من الأسعار الحالية - مصدر بالغرفة المعدنية: يرفع تكلفة الإنتاج.. ويجب دراسته مع القطاع الصناعى جيدًا - مصدر حكومى: لا مفر أمام توسعات الصناعات الكثيفة إلا تدبير الطاقة بمعرفتها - تامر أبو بكر: إحلال المازوت ضرورة تحقق وفورات للحكومة والمستثمر - رمضان

– محمود شندويلى: لن تؤثر سلبًا على الصناعة لقربها من الأسعار الحالية

– مصدر بالغرفة المعدنية: يرفع تكلفة الإنتاج.. ويجب دراسته مع القطاع الصناعى جيدًا

– مصدر حكومى: لا مفر أمام توسعات الصناعات الكثيفة إلا تدبير الطاقة بمعرفتها

– تامر أبو بكر: إحلال المازوت ضرورة تحقق وفورات للحكومة والمستثمر

– رمضان أبو العلا: تحول مصر لمركز إقليمى للطاقة يخفض أسعار المستورد ويخلق سوقا تنافسية

– مدحت يوسف: مصر قادرة على تلبية الاحتياجات المحلية فى ضوء معدلات الاستهلاك الحالية





نسمة بيومى



فى وقت تنتظر فيه مصر تحقيق طفرة فى إنتاجية الغاز الطبيعى، بفضل الاكتشافات الأخيرة، على رأسها حقل «ظهر» بالبحر المتوسط، يؤكد عدد من خبراء الطاقة والمسئولين أن باب استيراد الغاز سيظل مفتوحًا.

فى حالة استطاعة الحكومة وقف الاستيراد بنهاية العام والاكتفاء بالإنتاج المحلى، فإن ذلك لن يدوم لسنوات طويلة قادمة، بحسب آرائهم، لاسيما فى ظل معدلات النمو الصناعى المستهدفة، والاستثمارات المرتقبة فى قطاع الصناعات كثيفة الاستهلاك.

تستهدف وزارة البترول زيادة معدل إنتاج الغاز الطبيعى فى نهاية 2017/ 2018 إلى 6 مليار قدم مكعب غاز يوميا، ثم يزداد تدريجيا بنهاية 2018/ 2019 إلى 7 مليارات قدم يوميا.

أكد مصدر حكومى لـ»المال» أن باب استيراد الغاز الطبيعى لن يغلق نهائيا، والدليل أن وزارة البترول ستبقى على واحدة من مركبتى تغييز الغاز المستخدمة فى الاستيراد لاستغلالها حال الاحتياج «تحول الغاز المسال المستورد إلى صورته الغازية مر أخرى لسهولة ضخه فى الشبكة القومية للغازات»، كما إنه تم إنشاء جهاز خاص لتنظيم عملية تداول وتجارة واستيراد الغاز الطبيعي.

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤخرا على قرار إنشاء جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، الذى يضاهى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ويتكون من مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية، مهمته تتضمن تنظيم كافة أنشطة تداول ونقل وتسويق الغاز الطبيعي.

قال المصدر: «كافة المعطيات تشير إلى أن مصر بصدد تحقيق طفرة فى إنتاجية الغاز الطبيعى، لاسيما مع مخطط زيادة معدلات إنتاج حقل ظهر من 350 – 400 مليون قدم مكعب حاليا إلى 2.7 مليار قدم فى غضون عامين، أى ما يمثل %50 من إنتاج مصر الحالي.

ولمجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة الغاز الحق فى إقرار خطط وبرامج والقواعد اللازمة لممارسة أنشطة سوق الغاز على النحو الذى يكفل حرية المنافسة وعدم تقييدها أو الإضرار بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالة المخالفة وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

من ضمن اختصاصات مجلس إدارة الجهاز، منح تراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز أو تعديلها أو تجديدها أو وقفها أو إلغاؤها، طبقا للقواعد والشروط والإجراءات المنصوص عليها فى القانون ولائحته التنفيذية، وتحديد رسم إصدار التراخيص ومقابل الخدمات التى يؤديها الجهاز للغير وفقًا للضوابط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

تابع المصدر: الطفرة الإنتاجية المرتقبة قادرة على الوفاء بالاحتياجات المحلية الحالية، لكن التوسعات المقبلة فى القطاع الصناعى، وتحديدا الصناعات الكثيفة، لن تجد مفر إلا تدبير احتياجاتها من الطاقة/ الغاز الطبيعى بمعرفتها عن طريق الاستيراد من الخارج، بالاستعانة بجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز.

يحدد مجلس إدارة جهاز تنظيم سوق الغاز تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات وتعريفة نقل الغاز بأى طريقة أخرى، واعتماد نظام للرقابة والمتابعة، وتحديد معايير الأداء للمرخص لهم فيما يخص أنشطة سوق الغاز، واعتماد القرارات الصادرة فى الشكاوى المقدمة للجهاز من المشاركين فى سوق الغاز، التى تتصل بسير أنشطة سوق الغاز وانتظامها، وإقرار الموازنة التقديرية السنوية والحساب الختامى والمركز المالى والقوائم المالية للجهاز.

التوسعات الصناعية المرتقبة، والارتفاع المؤكد فى معدلات طلب السوق المحلى من الغاز،لاسيما مع التوسع فى توصيله للمنازل، فضلا عن التناقص الطبيعى فى إنتاجية الحقول، يعنى أن يظل باب الاستيراد مفتوحا خلال السنوات المقبلة، طبقا للمصدر.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسى وزارة البترول بسرعة توصيل الغاز الطبيعى إلى 1.350 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية خلال العام الحالى، وإحلاله محل البوتاجاز.

قال الدكتور تامر أبو بكر، رئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات «قبل الحديث عن تأثير الاكتشافات الأخيرة على منظومة الاستيراد لابد أن يتم التفرقة بين أمرين، الأول الاكتفاء الذاتى بمعنى كفاية حصة مصر المنتجة من الغاز لتلبية كامل احتياجاتها لكافة القطاعات ، والثانى الاكتفاء بمعنى توقف الجانب الحكومى عن الاستيراد، مع استمرار شراء حصة الشركاء الأجانب فى الداخل».

قال أبو بكر إن تحقيق السيناريو الأول يلزمه زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعى لـ 14 مليار قدم مكعب يوميا، الأمر الذى يصعب تحقيقه على المدين القصير والمتوسط، أما السيناريو الثانى فهو المستهدف والمقصود من قبل الحكومة فى تصريحاتها مؤخرا عن الاكتفاء الذاتى ووقف الاستيراد مطلع 2019.

أضاف أن باب الاستيراد لن يتم إغلاقه بشكل نهائى، وسيظل مفتوحا أمام الجميع، مؤكدا أن استمرار الاستيراد فى حد ذاته ليس عيبا، بل على العكس، هناك أمور تجعل استيراد الغاز عبر خطوط الأنابيب أكثر جدوى من الاستهلاك الحالى لبعض المنتجات.

ضرب أبو بكر مثالا بالمازوت، الذى تستهلك منه مصر 11 مليون طن سنويا، موضحا أن استبدال المازوت بالغاز الطبيعى فى الصناعة وغيرها من القطاعات سيحقق وفورات وعوائد عديدة.

أكد أن الاكتشافات الحالية والطفرة الإنتاجية المرتقبة تكفى احتياجات قطاعى الصناعة والكهرباء فى الوقت الراهن، مطالبا باستخدام آلية نقل الغاز عبر الأنابيب حال استيراده الفترة المقبلة لتلبية احتياجات أى توسعات فى قطاعى الصناعة والكهرباء أو غيرها من القطاعات الاقتصادية، بدلا من آلية مراكب التغييز.

لفت إلى أنه لا يمانع من استيراد الغاز من قبرص أو إسرائيل، حيث أن الميزات مشتركة، وتوافر خطوط الأنابيب ومصانع الإسالة فى مصر سيتيح إمكانية الحصول على أى احتياجات جديدة من الغاز حال الاحتياج لها، مقابل تصدير كامل كميات المازوت التى يستهلكها القطاع الخاص.

قال الفرق بين كل مليون وحدة حرارية بريطانية غاز وما يكافئها من المازوت يتراوح بين 4-5 دولار، مما يعنى إن إحلال كل طن مازوت يتم استخدامه محليا فى قطاع الصناعة أو غيره من القطاعات بالغاز يوفر نحو 200 دولار.

لفت إلى أن تصدير المازوت وبيعه كوقود للسفن فى موانئ السويس وبورسعيد سيحقق وفورات ضخمة للحكومة وللمستثمرين، حيث إن الأفضل للمستثمر ورجال الصناعة استخدام الغاز بدلا من المازوت، لان الأخير يقلل من العمر الافتراضى للآلات، ويلوث البيئة، ويزيد من عمليات وتكلفة الصيانة.

قال إن رخص الاسمنت الجديدة على سبيل المثال ستدبر احتياجاتها من الطاقة بمعرفتها، لذلك تم إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز لدعمهم والتنسيق معهم فيما يخص استيراده وتوفيره ،دون خلق محتكرين لبيعه محليا.

تستهلك الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وهى الحديد والأسمنت والسيراميك والأسمدة، ما يتراوح بين 25 – 30 % من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي.

على صعيد متصل، قال محمد سيد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية، بإتحاد الصناعات، إن تحقيق الاكتفاء الذاتى الكامل من الغاز أمامه مرحلة كبيرة، مؤكدا أن الإنتاج الحالى والمرتقب يكفى احتياجات قطاعى الكهرباء والصناعة.

تابع: لا توجد أى مشكلات تتعلق بإمدادات الغاز لقطاع الصناعة خلال الفترة الراهنة، لكن لابد أن يتم النظر على المدى الطويل، وتحديد ما إذا كانت معدلات الإنتاج المرتقبة تكفى لتلبية التوسعات المستقبلية فى قطاعى الصناعة والكهرباء من عدمه.

أكد أن باب الاستيراد لن يغلق نهائيا كما يتصور البعض، بل سيظل الاحتياج للغاز المستورد قائم سواء لتوسعات قطاع الصناعة أو الكهرباء المستهدف تنفيذها أو جذبها فى السنوات المقبلة.

على صعيد أسعار الغاز الطبيعى للقطاع الصناعى، أكد حنفى أن الأسعار الحالية مرتفعة وتصعب على المنتج المصرى منافسة مثيله المستورد، مطالبا بتخفيض تلك الأسعار، لاسيما مع الطفرة المرتقبة فى حجم الإنتاج والمعروض.

طالب المجتمع الصناعى بتخفيض أسعار الغاز، خاصة للصناعات الكثيفة منذ فترة طويلة، مطالبين بتوحيد سعر الغاز لكافة المصانع على اختلاف أنشطتها، وتغيير عقود الإذعان حد وصف بعضهم.

ويباع الغاز لمصانع الأسمنت بقيمة 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، ولمصانع الحديد والصلب، والألمونيوم، والنحاس، والسيراميك، والزجاج المسطح بسعر 7 دولارات.

تنتظر أغلب المصانع تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من إنتاج الغاز الطبيعى، حتى تستطيع مطالبة الحكومة بخفض أسعار الغاز.

تحاول المصانع التوصل إلى اتفاقية مع وزارة البترول لكيفية احتساب كمية الغاز المستهلكة من قبلهم، حيث تفرض الوزارة عليهم غرامة حال استهلاك كميات غاز تزيد عن المتفق/المتعاقد عليه، بينما تحاسبهم على الكمية المتفق عليها حتى لو لم يحصلوا عليها كاملة.

قال الدكتور رمضان أبو العلا، الخبير البترولى، إنه مع بدء إنتاج حقل ظهر للغاز فى البحر المتوسط تم سد %20 من الفجوة بين معدلات الإنتاج والاستهلاك.

أضاف أنه طبقا للمخطط سيرتفع إنتاج الحقل قبل نهاية العام لمليار قدم مكعب يوميا، بما يعنى سداد %60 من الفجوة، ومع قرب نهاية 2019 ستستكمل مصر كامل احتياجاتها من الغاز المنتج محليا مع وقف الاستيراد.

قال إن هناك خطط أخرى موازية لزيادة مشروعات واستثمارات الكهرباء والصناعة، والاكتفاء المقصود يستهدف الاحتياجات الحالية والقائمة للسوق المحلى بقطاعاته الاقتصادية.

وتساءل: «هل الحكومة تأخذ فى حسبانها التوسعات المرتقبة فى قطاع الصناعة وغيره من القطاعات، وهل الإنتاج المستهدف من الغاز عند 7 مليارات قدم مكعب يوميا وهو أقصى معدل مستهدف معلن سيكفى لتلبية تلك الاحتياجات المستقبلية والتوسعات؟

تابع: من الوارد بنسبة كبيرة أن يعاود فتح باب الاستيراد خلال السنوات المقبلة، مع التوسعات المرتقبة بقطاع الصناعة وغيره من القطاعات، مؤيدا استيراد الغاز من قبرص وليس إسرائيل.

أكد أنه ضد استيراد الغاز الإسرائيلى قبل توفيق كافة الأوضاع الخاصة بقضايا التحكيم الدولى المرفوعة ضد الجانب المصري.

أصدرت محكمة سويسرية حكما ضد هيئة البترول وشركة «إيجاس»، العام الماضى، بدفع غرامة قدرها 2 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيلية، بسبب الإخلال بتعاقدات تصدير سابقة.

طلبت عدة شركات أجنبية من ضمنها «بى جي» البريطانية ويونيون فينوسا الإسبانية، استيراد الغاز الإسرائيلى منذ فترة، ولكن جمدت مصر المفاوضات حينها، وفرضت شروط لاستقبال الغاز أبرزها التنازل عن كل قضايا التحكيم الدولى، والحصول على أسعار تفضيلية.

ثم فجرت شركة «ديليك دريلينغ» الإسرائيلية، مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانها مطلع العام الحالى توقيع عقد مع شركة دولفينوس الخاصة المصرية، لمدة 10 سنوات، بقيمة 15 مليار دولار، لتصدير الغاز الطبيعى لمصر.

قال أبو العلا إن جهاز تنظيم أنشطة الغاز سيدعم أى مستثمر أو كيان يرغب فى استيراد الغاز من حيث الموافقات والتصاريح الخاصة بالاستيراد، كما انه سيحمى حقوقه ويجنبه مخاطر التعرض لمحتكرى بيع تلك السلعة.

لفت إلى أن مصر ستصبح مركز إقليمى لتداول الطاقة فى منطقة شرق المتوسط، مؤكدا أن المستقبل القريب سيشهد تنافس كبير فى أسعار الطاقة يتيح للمستثمر الحصول على أفضل وأرخص الأسعار مقارنة بالوضع الحالى، ومع توافر خطوط الأنابيب وشبكة النقل ومصانع الإسالة فى مصر تصبح لدى المستثمرين الصناعيين وغيرهم أكثر من ميزة نسبية فى استيراد الغاز.

يوجد بمصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعى، الأول مصنع إدكو، المملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعى المسال، ويضم وحدتين للإسالة، والآخر فى دمياط ويتبع شركة يونيون فينوسا الإسبانية الإيطالية ويضم وحدة واحدة فقط، ووظيفة هذه الوحدات، تحويل الغاز الطبيعى من حالته الغازية إلى سائلة، حتى يمكن تحميله على سفن وتصديره، بدلا من ضخه فى الأنابيب.

تسهم وزارة البترول بحصص محدودة فى هذه الوحدات، التى توقفت عن العمل فى السنوات الأخيرة، بسبب نقص الإنتاج المحلى من الغاز، وتحول مصر إلى مستورد صافٍ له، من أجل سد العجز بين معدلات الإنتاج والاستهلاك.

قال المهندس مدحت يوسف الاستشارى البترولى، والرئيس الأسبق لشركتى موبكو وميدور، إنه على ضوء معدلات الاستهلاك والاحتياج الحالى لقطاعى الكهرباء والصناعة، فإن مصر قادرة على وقف الاستيراد بنهاية العام الجارى، والاكتفاء بالإنتاج المحلى.

لكنه أضاف أن التوسعات الصناعية المستقبلية غير محسوبة فى ذلك الأمر، مؤكدا أن إنهاء إنشاء وتنفيذ أى توسعات صناعية يتطلب فترة تتراوح بين 4-2 سنوات، لذلك لابد أن يكون هناك تخطيط من الآن بين وزارتى البترول والصناعة للوقوف على احتياجات تلك القطاعات من الطاقة، وتدعيم آليات توفيرها بما يضمن حقوق المستثمر والحكومة.

لفت إلى أن التوجه الرئاسى الحالى يتضمن تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة، لذلك لابد أن لا يتم النظر لعملية استيراد الغاز من منظور ضيق، بل لابد من التعميم بنظرة أكثر شمولية، حيث أن مصر ستتحول لمركز لتداول وتبادل الطاقة وتصديرها، ولا مانع من شراء ما يلزم السوق المحلية حينها بأسعار تنافسية.

أوضح أن مركز تداول الطاقة سيسمح أيضا بتنفيذ مشروعات عملاقة باستثمارات أجنبية خالصة أو مشتركة مع الجانب المصرى معتمدة على الغاز المستورد بشكل كامل فى قطاع البتروكيماويات على سبيل المثال.

قال: هدف الرئيس والحكومة الحالى فيما يخص الطاقة خلق سوق مفتوح يتسم بالحرية فى العرض والطلب والتداول والشراء، مع تأسيس آليات مثل جهاز تنظيم أنشطة الغاز وغيره لتيسير المهمة وتحديد القواعد ودعم التراخيص والموافقات.

أكد أن «ظهر» لا يعد آخر الاكتشافات التى ستضيف لإنتاجية مصر من الغاز الطبيعى، بل هناك مشروعات أخرى ستبدأ فى الدخول على خريطة الإنتاج بداية من عام 2020.

أكد أن أسعار الغاز الطبيعى لقطاع الصناعة حاليا مرضية بشكل كبير، لاسيما أن أغلب تعاقدات شراء الغاز من الشركات الأجنبية تتم بأسعار 5.88 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بخلاف رسوم معالجتها وتوصيلها واستخدام خطوط الأنابيب.

أضاف أن عملية استيراد الغاز سواء من قبرص أو إسرائيل مفتوحة للجميع، ولمن يرغب فى إنشاء مصانع وتوسعات جديدة، والعبرة ليست بمصدر الغاز ولكن برخص سعره وقربه من خطوط الأنابيب والتسهيلات المصرية.

توقع يوسف نجاح تجربتى استيراد الغاز من قبرص وإسرائيل، مؤكدا أن الحكومة تبذل كافة مجوداتها لتأمين المنطقة الخاصة بخط الغاز بالعريش، لضمان نقل الغاز وتداوله فى أمان.

أخيرا طالب يوسف، الحكومة بالتحرك بشكل أسرع فى تنفيذ مخططها لتحرير دعم الطاقة، للقضاء وبشكل نهائى عن الاستخدام غير المقنن لبعض المشتقات، مثل البوتاجاز الذى يستخدم فى قمائن الطوب ومزارع الدواجن بدلا من الغاز الطبيعي.

أكد أن التحرر الكامل من دعم المحروقات، واستكمال إجراءات تحويل مصر لمركز محورى للطاقة، سيقضى على أى أزمات تتعلق بالإمدادات لأى قطاع اقتصادي.