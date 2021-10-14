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رغم الزيادات الرسمية.. «الأوفر برايس» يقفز على سيارات «شيري تيجو 7» إلى 25 ألف جنيه

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 315 إلى 339 ألف جنيه لمختلف الفئات
المال - خاص 8:07 م, الخميس, 14 أكتوبر 21 8:07 م, الخميس, 14 أكتوبر 21

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فرض عدد من موزعي وتجار السيارات، زيادت سعرية بشكل غير رسمي على طرازات «شيري تيجو 7» تحت مسمى «الأوفر برايس»؛ بقيمة تصل إلى 25 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال شهر أكتوبر الحالى.

يقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافى يتم اقرارة على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء ولعدم الدخول في قوائم الانتظار.

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يذكر أن مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان» في مصر، كانت أعلنت – مطلع الشهر الحالى- عن زيادة أسعار طرازات «شيري تيجو 7» بقيمة بلغت 2900 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

يوضح الجدول التالي؛ قائمة أحدث أسعار سيارات «شيري تيجو 7» في مصر:

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الفئةالسعر الرسميالسعر التجاريمقدار الفروقات
BASE LINE29031525
BASE LINE31433925
القيمة بآلاف جنيه

ينتمي طراز «تيجو 7» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطونات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 145 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات “أتوماتيك”.

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ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 10 كم.

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بقلم المال - خاص

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