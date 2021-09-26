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رغم الزيادات الرسمية.. «الأوفر برايس» يرتفع من جديد على سيارات «بي واي دي F3»

لتباع للمستهلك من 191 إلى 211 ألف جنيه لمختلف الفئات
المال - خاص 7:11 م, الأحد, 26 سبتمبر 21 7:11 م, الأحد, 26 سبتمبر 21

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فرض عدد من موزعي وتجار السيارات، زيادات سعرية بشكل غير رسمى «أوفر برايس» على طرازات «بي واي دي F3» بقيمة بلغت 3000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

يقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء ولعدم الدخول في قوائم الانتظار.

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يذكر أن شركة “الأمل لتصنيع وتجميع السيارات” الوكيل المحلي للعلامات التجارية «بي واي دي، ولادا» في مصر، كانت قد أقرت زيادات في أسعار طرازات «BYD F3» بقيمة بلغت 5000 جنيه لمختلف الفئات خلال الشهر الجاري.

يوضح الجدول التالي؛ قائمة أحدث أسعار سيارات «بي واي دي F3» في مصر:

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الفئةالسعر الرسميالسعر التجاريمقدار الفروقات
M/T1881913
A/T2082113
القيمة بألاف جنيه

ينتمي طراز «BYD F3» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 108 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «BYD»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12.1 ثانية.

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ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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بقلم المال - خاص

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