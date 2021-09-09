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رغم الزيادات الرسمية.. «الأوفر برايس» يرتفع على سيارات «نيسان صني» إلى 7 آلاف جنيه

لتباع للمستهلك من 216 إلى 242.5 ألف جنيه لمختلف الفئات
المال - خاص 11:58 ص, الخميس, 9 سبتمبر 21 11:58 ص, الخميس, 9 سبتمبر 21

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أعلن عدد من موزعي وتجار السيارات، عن فرض زيادات سعرية بشكل غير رسمى «أوفر برايس» على طرازات «نيسان صني» بقيمة تتراوح بين 5 إلى 7 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقراره من جانب الموزعين والتجار على السعر الرسمي للسيارات المبيعة للعملاء، مقابل التسليم الفوري وعدم الدخول في قوائم الانتظار.

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يذكر أن شركة «نيسان موتور إيجيبت» أقرت زيادات رسمية في أسعار سيارات «صني» بقيمة بلغت 3 آلاف جنيه لمختلف الفئات خلال الأسبوع الماضى.

يوضح الجدول التالي؛ قائمة أسعار سيارات «نيسان صني» في مصر خلال الشهر الحالى:

الفئةالسعر الرسميالسعر التجاريمقدار الفروقات
A/T2112165
A/T EX224.5229.55
A/T SUPER SALOON235.5242.57
القيمة بألاف جنيه

وينتمي طراز «صني» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 108 “حصان“، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات “أوتوماتيك”.

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ووفقًا للبيانات المعلنة عن «نيسان»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة فى غضون 15.5 ثانية.

يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.9 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

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بقلم المال - خاص

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