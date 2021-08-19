رغم الزيادات الرسمية.. «الأوفر برايس» يقفز على طرازات «سيات تاراكو» إلى 40 ألف جنيه

لتباع للمستهلك من 570 إلى 715 ألف جنيه لمختلف الفئات

أعلن عدد من موزعي وتجار السيارات، عن فرض زيادات سعرية -بشكل غير رسمى- على طرازات «سيات تاراكو» تحت مسمى “الأوفر برايس“؛ بقيمة تتراوح بين 30 إلى 40 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية.

يقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء، ولعدم الدخول فى قوائم الحجوزات.

يذكر أن شركة «كيان إيجيبت» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سيات» في مصر، أعلنت – الثلاثاء الماضى- عن زيادة أسعار طرازات «سيات تاراكو» بقيمة بلغت 10 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

يوضح الجدول التالى؛ أسعار سيارات «سيات تاراكو» فى السوق المحلية، خلال أغسطس الحالى: الفئة السعر الرسمى السعر التجاري مقدار الفروقات Style 545 570 25 Style Plus 595 625 30 Xcellence 645 675 30 FR 675 715 40 القيمة: بألاف جنيه

ينتمي طراز «سيارات تاراكو» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» مزودة بمحرك 1.4 لتر تيربو، ينتج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «سيات»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 9.4 ثانية، على أن تصل سرعتها القصوى إلى 199 كم/ الساعة.

ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 7.3 لتر، كل قطع مسافات تصل إلى 100 كم.