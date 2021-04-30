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رغم الزيادات الرسمية.. «الأوفر برايس» يرتفع على سيارات «هيونداي توسان» إلى 37 ألف جنيه

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 467 إلى 637 ألف جنيه لمختلف الفئات
المال - خاص 2:27 م, الجمعة, 30 أبريل 21 2:27 م, الجمعة, 30 أبريل 21

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أعلن عدد من موزعي وتجار السيارات، عن زيادات سعرية على طرازات “هيونداي توسان” – بشكل غير رسمي- تحت مسمى “الأوفر برايس” بقيمة تتراوح بين 22 إلى 37 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي من جانب الموزعين والتجار على السيارات المبيعة مقابل التسليم الفوري وعدم الدخول لقوائم الحجوزات.

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كانت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «هيونداي» في مصر، أخطرت شبكة موزعيها المعتمدين- أمس- بزيادة أسعار طرازات “توسان” بقيمة بلغت 5000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ويوضح الجدول التالي؛ قائمة أسعار سيارات “هيونداي توسان” في السوق المحلية:

الفئةالسعر الرسميالسعر التجاريمقدار الفروقات
Smart44546722
Smart Plus47549722
Modern51054737
Advanced55559237
Premium60063737
القيمة بألاف جنيه
هيونداى توسان
هيونداى توسان

وينتمي طراز «هيونداي توسان» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي تيربو، يولد قوة 180 “حصان”، وعزم أفصى للدوران 265 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أتوماتيك.

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وطبقًا للبيانات المعلَنة عن «هيونداي»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9 ثوانٍ.

هيونداي توسان 2021
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بقلم المال - خاص

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