رغم الزيادات الرسمية.. «الأوفر برايس» يرتفع من جديد على سيارات «سكودا أوكتافيا»

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 540 إلى 790 ألف جنيه

ارتفعت قيمة الزيادات السعرية الغير رسمية التى يفروضونها الموزعون والتجار على طرازات سيارات «سكودا أوكتافيا» تحت مسمى «الأوفر برايس»؛ لتتراوح بين 80 إلى 90 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافى يتم إقراره على السعر الرسمى للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفورى للعملاء ولعدم الدخول فى قوائم الانتظار لدى الوكلاء المحليين.

يذكر أن شركة «كيان إيجيبت»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «سكودا، وسيات» فى مصر، كانت أقرت زيادات في أسعار سيارات «سكودا أوكتافيا» بقيمة بلغت 15 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال الشهر الحالى.

ويوضح الجدول التالي؛ قائمة أحدث أسعار «سكودا أوكتافيا» في مصر: الفئة السعر الرسمي السعر التجاري مقدار الفروقات Ambition 460 540 80 Style 520 610 90 Style Plus 560 650 90 RS 710 790 80 القيمة بآلاف جنيه

ينتمي طرز «أوكتافيا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات سعة 1400 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «سكودا»، تعتمد السيارة على منظومة الدفع الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9 ثوانٍ.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.