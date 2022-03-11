رغم الزيادات الرسمية.. «الأوفر برايس» يصعد على «شيري أريزو 5» إلى 15 ألف جنيه

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 203 إلى 238 ألف جنيه

كشف رصد أجرته “المال” على تطور أسعار السيارات في مصر، عن ارتفاع قيمة الزيادات السعرية غير الرسمية التى يفرضها الموزعون والتجار على طرازات «شيري أريزو 5» تحت مسمى «الأوفر برايس»؛ لتتراوح من 12 إلى 15 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافى يتم إقراره على السعر الرسمى للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفورى للعملاء ولعدم الدخول فى قوائم الانتظار لدى الوكلاء.‬

يذكر أن مجموعة «غبور أوتو» كانت أقرت زيادات سعرية على سيارات «شيري أريزو 5» بقيمة بلغت 3000 جنيه لمختلف الفئات خلال الشهر الحالى.

ويوضح الجدول التالي؛ قائمة أحدث أسعار سيارات «شيري أريزو 5» في مصر: الفئة السعر الرسمى السعر التجاري مقدار الفروقات M/T 191 203 12 A/T 210 225 15 A/T H/L 223 238 15 القيمة بآلاف جنيه

ينتمي طراز «أريزو 5» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يخرج قوة قدرها 114 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «شيري»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 11.5 ثانية.

ويبلغ معدل متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.