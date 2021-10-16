سيــارات

رغم الزيادات الرسمية.. «الأوفر برايس» يرتفع على سيارات «شيري أريزو 5» إلى 17 ألف جنيه

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 192 إلى 231 ألف جنيه لمختلف الفئات
المال - خاص 7:22 م, السبت, 16 أكتوبر 21 7:22 م, السبت, 16 أكتوبر 21

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رفع عدد من موزعي وتجار السيارات، قيمة الزيادات السعرية التى يفرضونها بشكل غير رسمى على طرازات «شيري أريزو 5» تحت مسمى «الأوفر برايس»؛ لتتراوح بين 12 إلى 17 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال شهر أكتوبر الحالى.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء ولعدم الدخول في قوائم الانتظار.

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يذكر أن مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان» في مصر، كانت أعلنت- مطلع الشهر الحالى-، عن زيادة أسعار سيارات «شيري أريزو 5»؛ بقيمة بقيمة تتراوح بين 1000 إلى 2000 جنيه لمختلف الفئات.

ويوضح الجدول التالي؛ قائمة أحدث أسعار طرازات «شيري أريزو 5» في مصر:

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الفئةالسعر الرسمىالسعر التجاريمقدار الفروقات
M/T18019212
A/T BL20021515
H/L21423117
القيمة بآلاف جنيه

ينتمي طراز «أريزو 5» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 114 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات.

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وطبقًا للبيانات المعلنة عن «شيرى»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى مدة تستغرق 11.5 ثانية.

ويبلغ معدل متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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بقلم المال - خاص

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