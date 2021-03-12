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رغم الزيادات الرسمية.. ارتفاع «الأوفر برايس» على سيارات «شيري أريزو 5».. تعرف على التفاصيل

لتباع للمستهلك من 181 و212 ألف جنيه
المال - خاص 11:52 م, الجمعة, 12 مارس 21 11:52 م, الجمعة, 12 مارس 21

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أعلن عدد من موزعي وتجار السيارات، عن زيادات على طرازات «شيري أريزو 5» – بشكل غير رسمي – بقيمة تتراوح بين بقيمة تتراوح بين 4 و6 آلاف جنيه، لتباع للستهلك من 181 و212 ألف جنيه لمختلف الفئات فى السوق المحلية.

وتعرض طرازات «أريزو 5» – بأسعار رسمية – 174.9 و207.9 ألف جنيه لمختلف الفئات.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» عبارة عن مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي من جانب الموزعين والتجار على السيارات المبيعة مقابل التسليم الفوري وعدم الدخول لقوائم الحجوزات.

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يذكر أن مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «شيري» في مصر، أعلنت بداية الشهر الحالى عن زيادة أسعار سيارات «شيري أريزو 5» بقيمة بلغت 1000 جنيه لمختلف الفئات.

وينتمي طراز «شيري أريزو 5» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الإسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 114 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن / متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات.

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وطبقًا للبيانات المعلنة عن «شيرى»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، فى مدة تستغرق 11.5 ثانية.

ويبلغ معدل متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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بقلم المال - خاص

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