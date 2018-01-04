رغم الخلافات.. 210 ملايين دولار منحة من السعودية لعمان

إعداد– عبد الغفور أحمد محسن وافقت عُمان على قبول منحة سعودية بقيمة 210 ملايين دولار سيتم استخدامها لتمويل تنفيذ مشروعين في ميناء الدقم العماني الرئيسي المُطل على بحر العرب والمحيط الهندي، في خطوة وصفتها "بلومبرج" بالنادرة، والتي تأتي في ظل الخلافات بين البلدين حول مواقفهما من الصراع في ال

إعداد– عبد الغفور أحمد محسن





وافقت عُمان على قبول منحة سعودية بقيمة 210 ملايين دولار سيتم استخدامها لتمويل تنفيذ مشروعين في ميناء الدقم العماني الرئيسي المُطل على بحر العرب والمحيط الهندي، في خطوة وصفتها “بلومبرج” بالنادرة، والتي تأتي في ظل الخلافات بين البلدين حول مواقفهما من الصراع في المنطقة.

وتتضمن المنحة التي سيقدمها صندوق التنمية السعودي، تمويل تنفيذ ميناء الصيد البحري بتكلفة 61 مليون ريال عماني (158 مليون دولار)، وإنشاء طريق بطول 13 كم وبتكلفة 20 مليون ريال عماني، وفقًا لما نقلته “بلومبرج” عن وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وتعتزم عمان تطوير منطقة “الدقم” لتصبح مركزًا لوجستيًّا رئيسيًّا، وتتشارك مع الكويت في بناء مصفاة نفطية هناك تنتج 230 ألف برميل يوميًّا.

ونادرًا ما تقبل عمان مساعدات خارجية، حتى إن حزمة المساعدات التي عرضها مجلس التعاون الخليجي بقيمة 10 مليارات دولار على عمان في أعقاب ثورات الربيع العربي في 2011، لم يتم تأكيد صرف أي مبلغ منها.

وفي أعقاب تقارير صحفية عن منحة إماراتية بقيمة 1 مليار درهم لمسقط، عام 2014، قال وزير الخارجية العماني، في تصريحات صحفية، إن بلاده “لم تطلب تلك المساعدات على الإطلاق”.

يُشار إلى أن العاصمة العمانية مسقط استضافت مفاوضات سرية عُقدت عام 2015 للتوصل إلى اتفاق نووي بين القوى العالمية وإيران (العدو الرئيسي للسعودية)، كما رفضت الوقوف بجانب الرياض في حربها باليمن أو مقاطعة قطر.