رغم التوصية بفرضها.. قابيل يرفض رسوم الإغراق على الصاج

أحمد اللاهونىرفض المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة توصية جهاز المعالجات التجارية بفرض رسوم إغراق على واردات الصاج المسحوب على البارد ذات المنشأ الصينى والروسى والبلجيكي.وأعلن الوزير فى قرار نشرته الجريدة الرسمية، عن إنهاء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات الصاج المسحوب على البارد دون فرض رس

أحمد اللاهونى

رفض المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة توصية جهاز المعالجات التجارية بفرض رسوم إغراق على واردات الصاج المسحوب على البارد ذات المنشأ الصينى والروسى والبلجيكي.

وأعلن الوزير فى قرار نشرته الجريدة الرسمية، عن إنهاء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات الصاج المسحوب على البارد دون فرض رسوم.

وكانت المال قد انفردت أمس بتوصية جهاز المعالجات التجارية بفرض رسوم إغراق على واردات الصاج المسحوب على البارد ذات المنشأ الصينى والروسى والبلجيكى، بعد أن أكدت التحقيقات ممارسة تلك الدول لسياسة الإغراق فى السوق المصرية.



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