رغم التقلبات الجوية.. ميناء الإسكندرية يشهد نشاطا كبيرا في حركة الملاحة

شهدت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ 48 ساعة الماضية نشاطا ملحوظا، حيث تم دخول وخروج عدد 56 سفينة إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة خلال 48 ساعة.

كما يجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 29 سفينة أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

كما شهدت حركة تداول البضائع بدورها نشاطا كبيرا، حيث تم تداول 203 آلاف طن تقريبا خلال تلك المدة من البضائع مختلف الأنواع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة.

وفيما يتعلق بالحاويات فقد تم تداول حوالي 2103 حاويات مكافئة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

ووجه السيد اللواء نهاد شاهين علي – رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بجميع المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في جميع العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره ومتابعة المسطح المائي.

يُذكر أن ميناء الإسكندرية البحري يعد أهم موانئ جمهورية مصر العربية من حيث حجم التجارة، ومن خلاله يتم تداول نحو 60% من التجارة الخارجية.

ويسمى «الميناء الغربي»؛ لتمييزه عن الميناء الشرقي الضحل، فالميناء الغربي يستقبل حركة الملاحة من سفن شحن وسفن ركاب.

يقسم الميناء جغرافيًّا إلى 9 مناطق، ست مناطق منها في ميناء الإسكندرية المعروفة بالميناء الشرقي، وثلاث مناطق في ميناء الدخيلة، كما يستخدم الميناء في الشحن التجاري فهو أيضًا يستقبل السفن السياحية وبواخر الركاب.