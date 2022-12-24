رغم التقلبات الجوية.. انتظام حركة الملاحة واستمرار تدفق البضائع إلى ميناء الإسكندرية

انتظمت حركة الملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ 48 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج 41 سفينة، كما يجرى حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 23 سفينة.

وفي سياق متصل فقد تم تداول 118 ألف طن من مختلف أنواع البضائع صادر ووارد وعلى رأسها الحاويات وبضائع الصب الجاف، كما تم تداول 2664 حاوية مكافئة، بالإضافة إلى دخول وخروج آلاف الشاحنات.

وقد أصدرت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية برئاسة اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس الإدارة تعليمات مشددة لجميع الإدارات المعنية والجهات ذات الصلة بالميناء لضمان حسن سير العمل وانتظامه أثناء التقلبات الجوية التي تشهدها محافظة الإسكندرية حاليا مع التأكيد على وضع المحافظة على الأرواح والممتلكات على رأس الأولويات.

ومن أبرز تلك التعليمات رفع حالة الاستعداد القصوى على مدار 24 ساعة لمجابهة أي أحداث طارئة ورفع المستوى الأمني بالميناء وإبلاغ الجهات المعنية حال الحاجة، ومتابعة الموقف الجومائي بصفة دورية من خلال التنبؤات الجوية والرصدات المستمرة.

كما تم غلق البوغاز حال توافر ضوابط اتخاذ قرار الغلق وتنفيذ الرصدات الجوية كل ساعة، وإذاعة الرصدة الجومائية على كافة السفن بمناطق الإنتظار والمتراكي داخل الميناء.

فيما تم التنبيه على السفن بالمخطاف الداخلي ومنطقة الإنتظار الخارجي للتأكد من تثبيت مخطاف السفينة جيدا وبطريقة آمنة مع وجود مسافات مناسبة وآمنة بين السفن وتقديم العون والمساعدة في حالة الحاجة.

كما تم إخطار السفن بتغطية جميع العنابر الخاصة بالسفن للحفاظ على البضائع من التلف، ورفع درجة الاستعداد القصوى لأطقم الإنقاذ والغطس، بالإضافة لرفع حالة الاستعداد القصوى للقاطرات والوحدات البحرية ولنشات الإطفاء ومعدات مكافحة الحريق وحصر العطب، والمرور على شبكات صرف المطر بالطرق وأسطح المباني بالميناء والتأكد من صلاحيتها.

كما تم تجهيز جماعات دفع سريعة من الفنيين لسرعة دفعهم للمنطقة المتضررة داخل الميناء حال حدوث ذلك، والمرور على المباني والأرصفة والإبلاغ الفوري للإدارات المعنية بالميناء عن أي حدث طارئ، إضافة الى التأكد من إحكام إغلاق منافذ المخازن لضمان عدم تعرض البضائع بداخلها للتطاير أو التلف.

كما تم تأمين محطات الكهرباء وتجهيز أطقم الطوارئ والمتابعة المستمرة لجميع مرافق الميناء والمسطح المائي، وتجهيز سيارة سلم الكهرباء الهيدروليكي ووضعها في حالة استعداد مستمر، ومرور جماعات السلامة والصحة المهنية على شركات الشحن والتفريغ للتأكد من صلاحية الروافع والمعدات وكذا المرور على معدات الإطفاء ومكافحة الحريق وساحات الشركات الخازنة لمتابعة تنفيذ اشتراطات السلامة.

كما تم تجهيز واستعداد سيارات الإسعاف والمعدات الطبية، وتنفيذ جميع الإجراءات المدرجة بالخطط الأمنية المعتمدة والمتوافقة مع تعليمات المنظمة البحرية الدولية.