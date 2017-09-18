رغم التراجع.. أسعار النفط تظل قرب أعلى مستوى لها منذ شهور

وكالات:هبطت أسعار النفط، الاثنين، ولكنها ظلت قرب أعلى مستوى لها منذ عدة شهور والذي وصلت إليه الأسبوع الماضي في الوقت الذي تراجع فيه عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة واستمرت فيه المصافي في استئناف نشاطها بعد أن أدى الإعصار هارفي إلى توقفها عن العمل.وبلغت أسعار تعاقدات خام غرب تكساس

وكالات:

هبطت أسعار النفط، الاثنين، ولكنها ظلت قرب أعلى مستوى لها منذ عدة شهور والذي وصلت إليه الأسبوع الماضي في الوقت الذي تراجع فيه عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة واستمرت فيه المصافي في استئناف نشاطها بعد أن أدى الإعصار هارفي إلى توقفها عن العمل.





وبلغت أسعار تعاقدات خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49.83 دولار للبرميل في الساعة 0021 بتوقيت جرينتش متراجعة ستة سنتات عن مستوى الإغلاق السابق ولكنها مازالت قريبة من أعلى مستوى وصلت إليه منذ ثلاثة أشهر فوق 50 دولارا للبرميل والذي وصلت إليه لفترة وجيزة أواخر الأسبوع الماضي.

وبلغت أسعار تعاقدات خام القياس العالمي مزيج برنت 55.58 دولار للبرميل متراجعة أربعة سنتات ولكنها مازالت غير بعيدة عن أعلى مستوى وصلت إليه منذ نحو خمسة أشهر وهو 55.99 دولار أواخر الأسبوع الماضي.