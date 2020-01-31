رغم التدابير الاحترازية.. 3 دول جديدة تنضم لضحايا فيروس كورونا

انضمت 3 دول جديدة لقائمة إصابات فيروس كورونا ، بالرغم من التدابير الوقائية والعقبات التي اتخذت لمنع تسلله وانتشاره.

وكانت السلطات الصينية قد أعلنت أن فيروس كورونا أصاب 9692 شخصا، وتسبب بوفاة 213 منهم حتى الآن.

ونشرت وكالة روسيا اليوم الإخبارية أن أرقام الإصابات المؤكدة التي أوردتها الصين بالفيروس، أظهرت ارتفاع عدد ضحاياه إلى ما يقرب من 10000 شخص.

وفيما يلي أسماء الدول التي سجلت إصابات بفيروس كورونا وعدد الحالات المؤكدة رسميا:

1- أستراليا (9 إصابات على الأقل)

2- كمبوديا (إصابة واحدة على الأقل)

3- كندا (3 إصابات على الأقل)

4- فنلندا (إصابة واحدة على الأقل)

5- فرنسا (6 إصابات على الأقل)

6- ألمانيا (4 إصابات على الأقل)

7- هونغ كونغ (10 إصابات على الأقل)

8- اليابان (14 إصابة على الأقل)

9- موناكو (7 إصابات على الأقل)

10- ماليزيا (8 إصابات على الأقل)

11- نيبال (إصابة واحدة على الأقل)

12- سنغافورة (13 إصابات على الأقل)

13- كوريا الجنوبية (6 إصابات على الأقل)

14- سيريلانكا (إصابة واحدة على الأقل)

15- تايوان (9 إصابات على الأقل)

16- تايلاند (14 إصابة على الأقل)

17- الإمارات العربية المتحدة (4 إصابات على الأقل)

18- الولايات المتحدة الأمريكية (6 إصابات على الأقل)

19- فيتنام (إصابتان على الأقل)

20- إيطاليا (إصابتان على الأقل)

21- الهند (إصابة على الأقل)

22- الفلبين (إصابة على الأقل)

وفي ديسمبر الماضي ظهر في الصين فيروس يشبه فيروس «سارس» وأعراضه تتشابه مع أعراض الالتهاب الرئوي. وسرعان ما انتشر فيروس «كورونا» في دول عدة انطلاقا من مدينة ووهان الصينية مصدر الفيروس.