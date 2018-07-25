رغم التحديات.. 5 شركات أسمنت تحقق قفزات فى الأرباح

■ مارك أديب: القطاع يحتاج للاندماجات لتفادى الخسائر وتخفيض التكاليف ■ تكلفة التصدير مرتفعة والسعودية لديها مخزون كلينكر يصل إلى 36.8 مليون طن عصام عميرةفرض النمو الهائل فى إنتاجية الأسمنت بالسوق المحلية العديد من التحديات، أمام الشركات العاملة بالسوق، بلغت إلى إعلان الشركة القومية للأسمنت

■ مارك أديب: القطاع يحتاج للاندماجات لتفادى الخسائر وتخفيض التكاليف

■ تكلفة التصدير مرتفعة والسعودية لديها مخزون كلينكر يصل إلى 36.8 مليون طن



عصام عميرة

فرض النمو الهائل فى إنتاجية الأسمنت بالسوق المحلية العديد من التحديات، أمام الشركات العاملة بالسوق، بلغت إلى إعلان الشركة القومية للأسمنت عن إعداد دراسة لبحث تصفيتها، أوالبدائل اللازمة للاستمرار فى تطور لم تشهده السوق منذ بداية الصناعة فى عام 1911.

أظهرت دراسة أعدتها شركة فاروس للأبحاث، أن مصر من المتوقع أن يكون لديها فائضًا 29 مليون طن أسمنت خلال العام الجارى، مقارنة بفائض 19 مليون طن فى 2017، وبلغ إنتاج المصانع 82 مليون طن مقارنة 55 مليون طن تمثل كامل احتياجات السوق، ما يزيد من التحديات التى تتعرض لها الشركات العاملة بالقطاع.

رغم التحديات التى يواجهها القطاع، إلا أن 5 شركات تمكنت من تعظيم أرباحها خلال الربع الأول من العام الجارى، حين تكبدت 4 شركات خسائر بقيمة 132.8 مليون جنيه .

تمكنت الشركة العربية للأسمنت من تحقيق أرباح بقيمة 162 مليون جنيه، خلال الربع الأول بزيادة %171، بفضل الاستحواذ على النسبة الأكبر للتصدير للخارج، وقامت الشركة بتصدير 209 آلاف طن فى 7 أشهر الأولى من العام الماضى، ما يمثل %40 من إجمالى صادرات القطاع، الأمر الذى ساهم فى تصدر أرباح القطاع فى 2018، والاعتماد على استخدام الفحم، ووقود النفايات، بدلا من الغاز الطبيعى المرتفع التكلفة.

قامت الشركة بتشغيل طاحونة فحم فى أبريل الماضى بتكلفة 200 مليون جنيه، وهى ثان طاحونة تطلقها الشركة بهدف الاعتماد على مصادر طاقة بديلة للغاز الطبيعى، وتنتج الشركة 5 ملايين طن أسمنت فى العام، ما يقارب %10 من إجمالى إنتاج الأسمنت فى مصر، وتعتمد معظم الشركات العالمية على الفحم صديق البيئة، منخفض التكلفة الإنتاجية.

جاء فى المرتبة الثانية شركة السويس للأسمنت من حيث الربحية محققة 128.10 مليون جنيه بفضل نمومبيعاتها إلى 2.1 مليار جنيه، مقابل 1.57 مليار جنيه فى الربع الأول من 2017.

ضاعفت مصر بنى سويف، ثالث الشركات ربحية، حجم مبيعاتها خلال الربع الأول من العام الجارى، إلى 619.08 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 349.06 مليون جنيه فى الربع المقارن من 2017، ما ساهم فى نمو الأرباح.

فى المقابل خسرت الإسكندرية للأسمنت بورتلاند 34.8 مليون جنيه، خلال 3 أشهر المنتهية فى مارس 2018، مقابل خسائر بلغت 29.7 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2017، فيما خسرت أسمنت بورتلاند طره المصرية 13.8 مليون جنيه، خلال 3 أشهر المنتهية فى مارس 2018، مقابل أرباح بلغت 136.4 ألف جنيه فى الفترة المقارنة من 2017.

تكبدت أسمنت سيناء خسائر بلغت 84.2 مليون جنيه خلال 3 أشهر المنتهية فى مارس 2018، مقابل خسائر بلغت 57.9 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2017.

كشفت القوائم المالية لشركة القومية للأسمنت خلال 9 أشهر المنتهية فى مارس 2018، ارتفاع خسائرها بنسبة %120.7 على أساس سنوى، وخسائر بلغت 744.09 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو2017 إلى مارس 2018، مقابل خسائر بلغت 337.1 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى الماضى، التى تعد أكبر الشركات الخاسرة فى القطاع.

قال مارك أديب، محلل القطاع الصناعى بشركة فاروس القابضة، إن هناك فائضًا متوقعًا فى إنتاج الأسمنت يصل إلى 29 مليون طن هذا العام، لافتا إلى أن الطاقة الإنتاجية تقارب 85 مليون طن، ومتطلبات السوق تحتاج إلى 56 مليون طن فقط، بعد دخول مصانع جديدة للقطاع كمصنع بنى سويف.

أكد أديب أن الفائض وصل إلى 19 مليون طن خلال 2017، وهوأكبر تحد أمام الشركات، الأمر الذى يدفع الشركات بالعمل بنسبة تشغيل قليلة، وتخفيض الطاقة الإنتاجية المستهدفة، مشيرًا إلى أن زيادة عدد الشركات فى الفترة الأخيرة، التى تجاوزت 20 شركة، ساهم فى تراجع نتائج أعمالها، فهى الآن أمام عدم التأثر بارتفاع تكلفة الإنتاج، وانخفاض الطلب على المنتج.

أوضح أن هناك معوقات عديدة أمام تصدير المنتج للخارج، على رأسها تكلفة النقل المرتفعة التى تستحوذ على ثلث سعر المنتج، فهى تكلفة عالية مقارنة بسعرة، لافتا إلى أن الأسواق المحيطة بمصر بها مخزون من الأسمنت ولديها اكتفاء ذاتى، ومنها السعودية التى لديها 36.8 مليون طن كلينكر تقريبا كمخزون، وهورقم ضخم بالنسبة لاحتياجات السوق السعودية.

لفت إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة والكهرباء ساهم فى الفترة الأخيرة أن ارتفاع جديد للتكاليف، تستهدف الشركات تمرير الزيادة على المننتج الرئيسى إلى المستهلك لكن زيادة المعروض، ساهمت فى لجوء الشركات إلى تخفيض الأسعار، وتحركت أسعار طن الأسمنت إلى 970 جنيهًا، ومن ثم تراجع إلى 840 جنيهًا، وهوتحد جديد أمام مصانع الأسمنت، وهو تمرير ارتفاع التكلفة الإنتاجية للسعر النهائى للمنتج، والمحافظة على هوامش الربح المستهدفة، لا سيما أن فرق السعر بين المصانع المختلفة يعتبر محدودًا.

تابع أن المشاريع القومية ساندت القطاع فى الفترة الأخيرة، لكن هناك فجوة كبيرة بين الإنتاج والحجم المطلوب، وترتفع نسب نموقطاع الأسمنت بشكل أكبر من احتياجات السوق المصرية.

أكد محلل القطاع الصناعى فى فاروس، أن الحل الأمثل للقطاع هوالتوجة إلى الاندماجات أوالاستحواذ، لا سيما أن خطوة الاندماج لها مميزات عديدة، كتخفيض نسبة التكاليف، وأن المنتج واحد، بمواصفات فنية ثابتة فى كل المصانع المختلفة.

من جانبة قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، إن أسعار الأسمنت مستقرة نسبياً بعد رفع أسعار المحروقات بسبب زيادة المنتج المعروض، لافتا إلى أن نسبة تصدير الأسمنت ضئيلة، مقارنة بعدد شركات الأسمنت فى السوق المصرية، وهناك شبح ركود فى الأسواق، ويوجد فى السوق ما يقارب 25 شركة تتانفس على السوق المحلية فقط.

أكد أن هناك تحديات تقلل من تنافسية المنتج المصرى، مقارنة بغيره من الدول المنافسة، منها ارتفاع عناصر التكلفة، خاصة الطاقة، وتكلفة اللوجيستيات، ورسوم النقل فى الموانئ المصرية، لافتا إلى أن هناك مواصفات فنية يجب اتبعاها لمنافسة المنتج العالمى، لتخفيض الخسائر على حسب إمكانية كل شركة فى الصمود والترويج لمنتجاتها، وأن معظم شركات الأسمنت تعانى من زيادة المعروض وانخفاض الطلب.

تجدر الإشارة إلى أن صناعة الأسمنت تعتمد كلياً على الأفران الحرارية، التى تصهر المواد الخام لتنتج الكلنكر، هى المادة الرئيسة لإنتاج الأسمنت، وهذه الأفران تستهلك كميات كبيرة من الوقود، فهى صناعة كثيفة استهلاك الطاقة. كانت ذروة التصدير فى الأعوام من 2002 حتى 2008، وبلغ ما تم تصديره عام 2004 فقط، 12٫3 مليون طن، وهو رقم قياسى لم يتكرر فى الفترة الأخيرة.



فجر توقف مصنع القومية الأسمنت، بعد تعرضه لخسائر بمليارات الجنيهات، العديد من التساؤلات، بشأن مستقبل صناعة الأسمنت فى مصر، ومدى قدرة الكيانات العاملة بها على الاستمرار مستقبلا، والأسباب التى أدت لانهيار الشركة الحكومية الوحيدة، وسط حالة الزخم التى تعيشها مصر، المتمثلة فى إقامة مشاريع بنية تحتية عملاقة، قادرة على استقبال كامل إنتاج الشركات.