رغم التحديات حصيلة الدولار بخير فى 2018

هاجر عمرانتستقبل مصر عام 2018 بحصيلة جيدة من النقد الأجنبى أمنتها من خلال إبرام عدد من الاتفاقيات والقروض الخارجية خلال الفترة الماضية مع عدة مؤسسات تمويل أجنبية، وتتضمن الحصيلة نحو 6 مليارات دولار من قرض صندوق النقد الدولى البالغ 12 مليارًا، إلى جانب اتفاقيات أخرى مع بنك التنمية الأفريقى والبنك

هاجر عمران

تستقبل مصر عام 2018 بحصيلة جيدة من النقد الأجنبى أمنتها من خلال إبرام عدد من الاتفاقيات والقروض الخارجية خلال الفترة الماضية مع عدة مؤسسات تمويل أجنبية، وتتضمن الحصيلة نحو 6 مليارات دولار من قرض صندوق النقد الدولى البالغ 12 مليارًا، إلى جانب اتفاقيات أخرى مع بنك التنمية الأفريقى والبنك الدولى وغيرها.

ووفقا لبيانات البنك المركزى، ارتفع حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، إلى نحو 37.02 مليار دولار، نهاية ديسمبر الماضى، وهو أعلى مستوى فى تاريخ الاحتياطى مقارنة بنحو 36.72 مليار نهاية نوفمبر 2017، و36 مليارًا فى ديسمبر 2010.

ورغم أن قرار التعويم الذى اتخذته السلطات المصرية فى نوفمبر 2016 عمل على تسهيل إتاحة الدولار خلال العام الماضى وهى المشكلة التى واجهت عدد كبير من المستثمرين الأجانب والمصريين وأسهم فى رفع معدلات تحويلات المصريين بالخارج، إلا أنه لم ينعكس بالشكل المأمول على إنعاش الصادرات والسياحة.

وفى المقابل، يتوقع صندوق النقد الدولى أن يرتفع حجم الدين الخارجى إلى 86.9 مليار دولار بنهاية العام المالى 2017/ 2018، مقابل 79 مليارا سجلها نهاية العام المالى الماضى، وفقا للبنك المركزى.

وستحصل مصر على 3 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى – الذى ينتهى فى يونيو – من عدة مؤسسات دولية، منها مليار دولار من البنك الدولى، و500 مليون من البنك الأفريقى للتنمية و400 مليون من مجموعة الدول السبع «G7» و1.1 مليار من تمويلات بنوك دولية وفقا لصندوق النقد. وحدد صندوق النقد الدولى عدة مخاطر خارجية قد تواجه الاقتصاد المحلى خلال الفترة المقبلة منها الارتفاع المستمر لأسعار النفط العالمية وهو ما يمكن أن يضعف الحساب الجارى، مشيرا إلى أن انخفاض النمو لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر سيعمل على تقليص الصادرات.

وأضاف خلال تقرير الخبراء الصادر عن المراجعة الثانية الأسبوع الماضى أن أى تشديد غير متوقع للأوضاع المالية العالمية يمكن أن يؤدى إلى إضعاف شهية السوق بالنسبة إلى سندات اليوروبوند المصرية فى الخارج.