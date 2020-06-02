رغم التحديات.. استقرار سوق الشاحنات المصرية خلال 5 أعوام

لم تشهد خريطة سوق الشاحنات تغيرات كبيرة خلال الأعوام الخمسة الماضية ، رغم التحديات العنيفة التى شهدتها وفى مقدمتها تعويم العملة المحلية وما ترتب عليه من ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.

تشير بيانات أداء قطاع الشاحنات خلال الربع الأول من العام الحالى إلى احتفاظ شيفروليه بصدارتها للسوق وبتفوق كبير بعد نجاحها فى تعظيم حصتها السوقية إلى %80 من المبيعات الإجمالية البالغة 8.9 ألف وحدة، مقابل %55.5 من مبيعات نفس الفترة من 2016، التى بلغت 9.7 ألف وحدة.

احتفظت نيسان بمركزها الثانى رغم تضاؤل حصتها السوقية إلى %9.4 مقابل %19، واستقر ترتيب تويوتا فى المرتبة الثالثة بحصة سوقية %6.2 مقابل %7.6.

ارتفع ترتيب إم سى فى مرسيدس للمركز الرابع بدلًا من السادس رغم تضاؤل حصتها السوقية إلى %1.3 خلال الربع الأول من العام الحالى مقابل %3.4 بنفس الفترة من 2016.

تأخر ترتيب ميتسوبيشى للمركز الخامس بحصة سوقية %1.2 بدلًا من الرابع بنسبة %5.4، فيما انضمت كل من فيات وفيكتورى لقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعا للشاحنات فى مصر بالربع الاول من 2020 بحصة سوقية %0.8، و%0.5 لتحتل المركزين السادس والسابع على الترتيب، ولم يكونا بالقائمة خلال الربع الأول من 2016.

أما سوزوكى فتأخر ترتيبها إلى المركز الثامن بدلًا من الخامس بحصة سوقية %0.3 بدلًا من %4.4، وتبعها فى الترتيب كل من سوكون وشاكمان انضمتا لقائمة الكبار نهاية الشهور الثلاثة الأولى من العام الجارى بحصة سوقية %0.2، و%0.12 ليحتلا المركزين التاسع والعاشر على التوالى.

احتفظت هيونداى بالمركز الحادى عشر بحصة سوقية %0.11 خلال الربع الأول من العام مقابل %0.3 نهاية الربع الأول من 2016، فيما تأخر ترتيب فولفو إلى المرتبة الثانية عشرة بدلًا من الثامنة بحصة سوقية %0.1 مقابل %0.9.

شهد الربع الأول من العام الحالى خروج 4 علامات تجارية من قائمة الكبار وهى دايهاتسو التى كانت فى المركز السابع نهاية الشهور الثلاثة الأولى من 2016 بحصة سوقية %1.3، وDFSK التى كانت فى المرتبة التاسعة بنسبة %0.8، وجاك التى كان المركز العاشر من نصيبها بحصة سوقية %0.5 وشانجى التى كانت فى المرتبة الثانية عشر بنسبة %0.2.