رغم الأوكازيون.. التضخم يحبط آمال التجار فى تحريك المبيعات

تشهد المحال التجارية حالة من الركود والتراجع فى حجم مبيعاتها، رغم بدء الأوكازيون الصيفى بتخفيضات كبيرة على مختلف السلع، تبدأ من %30 وتصل إلى %50.

بداية، قال محمد الداعور، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرف التجارية بالقاهرة، إن معدل الإقبال على الشراء ضعيف حتى الآن رغم بدء الأوكازيون الصيفي، ووجود نسب تخفيضات تصل إلى %70 على بعض المعروضات من الملابس.

وأرجع «الداعور» تراجع الإقبال بسبب ارتفاع الأسعار، بالتزامن مع إعادة الأسرة المصرية ترتيب أولوياتها، والتى تتمثل فى المأكل والدواء ويليها الملبس.

وأوضح أن جزءًا من التجار بدأ التعاقد على الملابس الشتوية استعدادًا لفصل الشتاء، موضحًا أن نسبة الإقبال على شراء الملابس الصيفية خلال الأوكازيون لا تتخطى %20 منذ بدايته وحتى الأسبوع الحالي.

بينما قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية فى القاهرة، إن غالبية المستهلكين يفضلون الشراء فى الأوكازيون الصيفى فى التصفية الثانية، إذ تشهد تخفيضات سعرية ملائمة وكبيرة، مقارنة ببداية الأوكازيون.

وأضاف «هلال» فى تصريحات لـ«المال»، أن شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية لم يصلها من وزارة التموين تأكيد بتوقيت بدء التصفية الثانية، ضمن الأوكازيون الصيفى.

وقال إن الأوكازيون شمل كل السلع والمنتجات من الأجهزة الكهربائية والأحذية والمنتجات الجلدية.

وأوضح «هلال» أن محال الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية تقدم تحفيضات كبيرة فى سعر المنتج المعروض للمستهلك، إذ تتراوح تلك التخفيضات من 50 إلى 150 جنيهًا من قيمة المنتج، قائلًا: التخفيض يكون من هامش ربح التاجر.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، قد أعلن فى بيان الأسبوع الحالى أن عدد المحال التى شاركت فى الأوكازيون ‏حتى الآن وصل إلى 1800 محل متنوع ما بين محال ‏ملابس، وأدوات منزلية، ومحلات أحذية.

ومن المتوقع وصول إجمالى المشاركين فى الأوكازيون الصيفى لنحو 3500 محل طوال فترة الأوكازيون.

وأضاف وزير التموين، أن نسب التخفيضات فى المحال التجارية بالأوكازيون ‏تسهم فى زيادة القوة الشرائية للمواطن، وتتيح له جلب كل احتياجاته من السلع.

وأكد المصيلحى أنه وجه مديريات التموين وقطاعات ‏الرقابة بالوزارة بالمرور الدائم على المحال المشاركة للتأكد ‏من جودة السلع المعروضة والالتزام بوضع سعرين على ‏السلع المبيعة قبل وبعد التخفيضات.‏

من جهته، قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمى للوزارة، لـ”المال” إنه من ‏المتوقع وصول عدد المحال المشاركة فى الأوكازيون إلى ‏‏3500 محال تجاري، مشيرًا إلى أن الأوكازيون يسهم فى ‏تنشيط حركة التجارة الداخلية وتوفير احتياجات المواطن من ‏كل السلع .

وأوضح «كمال» أن نسب التخفيضات تتفاوت ما بين الـ%30 وتصل إلى %50، مشيرًا إلى أن الأجهزة ‏الرقابية توجه حملات يوميًا على المحال المشاركة فى ‏الأوكازيون.‏

كما أكد أحمد أبو الفضل، مدير عام العلامات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ”المال” أن عدد ‏المحاضر التى تم تحريرها منذ بدء الأوكازيون فى 2 أغسطس الحالى وحتى الآن بلغت 171 محضرا تتنوع ما بين أوكازيون وهمي، وبدون تصريح، وعدم إعلان عن السعر.

فى ذات السياق، قال شريف يحيى، رئيس شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الأوكازيون ساهم فى زيادة الرواج والطلب ولكن بشكل محدود حتى الآن.

وأضاف “يحيي” أن الغالبية العظمى من الأسر المصرية تنتظر وتترقب موسم المدارس لتحديد أولوياتها فى الشراء وانتظار نسبة الخصومات، موضحًا أن نسبة الخصومات خلال الأوكازيون حالياً لا تقل عن %20، ما يشجع المستهلك على زيادة حركة الشراء.

وأرجع أسباب انخفاض المبيعات إلى تأثر الحالة الاقتصادية لدى المواطنين بشكل سلبى خلال الفترات الماضية، مع ارتفاع أسعار جميع السلع والمنتجات، لافتًا إلى أن قيمة الأحذية والمنتجات الجلدية ارتفعت بنسبة لا تقل عن %100، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى نتيجة زيادة أثمان الخامات ومستلزمات الإنتاج مع تراجع المتوافر منها محليًا، وتحريك الدولار بقوة أمام الجنيه.

وقال إن المحلات تمتلك مخزونًا كبيرًا من البضائع نتيجة تراجع حركة الإقبال مؤخرًا، مما ساهم فى زيادة المعروض، موضحًا أن بعض المحال تحاول خفض هامش الربحية لتصريف المنتجات.