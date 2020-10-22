الإسكندرية

رغم الأمطار.. انتظام حركة الملاحة فى ميناء الإسكندرية

شهدت ميناء الإسكندرية انتظام في حركة التداول بالرغم من زيادة الامطار بالمحافظة منذ صباح اليوم
السيد فؤاد 1:56 م, الخميس, 22 أكتوبر 20 1:56 م, الخميس, 22 أكتوبر 20

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بالرغم من زيادة الأمطار بمحافظة الإسكندرية منذ صباح اليوم، فإن حركة التداول لم تتوقف فى ميناء الإسكندرية والتي يتم من خلالها تداول قرابة 65% من حجم التجارة الخارجية لمصر.

صرح بذلك الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية مشيرا إلى أن الميناء شهد انتظاما في حركة السفن والشاحنات والبضائع رغم التقلبات الجوية وسقوط الأمطار .

ولفت إلى أن الميناء شهد نشاطا في حركة العمل اليوم الخميس وتواجدت به 76 سفينة ، كما وصلت إلي الميناء 10 سفن ، وغادرته 15 سفينة ، وبلغ عدد السفن العاملة بالأرصفة 32 سفينة منها 3 سفن مخطاف داخلي ، وسفينتى حاويات ، و 6 سفن مواد بترولية ، و19 سفينة بضائع عامة ، وتم دخول وخروج 10843 شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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وتابع رئيس هيئة ميناء الإسكندرية أنه يجري تفريغ بضائع واردة تزن 61279 طن ، كما أنه جار شحن بضائع صادرة تزن 23680 طن ، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 678 حاوية ، بينما بلغ عدد الواردة 491 حاوية، كما بلغت كمية المتداول خلال اليوم  84959 طن بضائع غير محواه  .

ومن ناحية أخرى،  قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء إن جميع الإدارات العاملة داخل الميناء تقوم باتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات  ، كما تقوم بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة لتسهيل وتسريع دخول وخروج البضائع والسفن والشاحنات ، وذلك لتقليل مدة بقاء السفن والبضائع ، ورفع معدلات الشحن والتفريغ  بالميناء .

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بقلم السيد فؤاد

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