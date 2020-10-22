رغم الأمطار.. انتظام حركة الملاحة فى ميناء الإسكندرية

شهدت ميناء الإسكندرية انتظام في حركة التداول بالرغم من زيادة الامطار بالمحافظة منذ صباح اليوم

بالرغم من زيادة الأمطار بمحافظة الإسكندرية منذ صباح اليوم، فإن حركة التداول لم تتوقف فى ميناء الإسكندرية والتي يتم من خلالها تداول قرابة 65% من حجم التجارة الخارجية لمصر.

صرح بذلك الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية مشيرا إلى أن الميناء شهد انتظاما في حركة السفن والشاحنات والبضائع رغم التقلبات الجوية وسقوط الأمطار .

ولفت إلى أن الميناء شهد نشاطا في حركة العمل اليوم الخميس وتواجدت به 76 سفينة ، كما وصلت إلي الميناء 10 سفن ، وغادرته 15 سفينة ، وبلغ عدد السفن العاملة بالأرصفة 32 سفينة منها 3 سفن مخطاف داخلي ، وسفينتى حاويات ، و 6 سفن مواد بترولية ، و19 سفينة بضائع عامة ، وتم دخول وخروج 10843 شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتابع رئيس هيئة ميناء الإسكندرية أنه يجري تفريغ بضائع واردة تزن 61279 طن ، كما أنه جار شحن بضائع صادرة تزن 23680 طن ، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 678 حاوية ، بينما بلغ عدد الواردة 491 حاوية، كما بلغت كمية المتداول خلال اليوم 84959 طن بضائع غير محواه .

ومن ناحية أخرى، قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء إن جميع الإدارات العاملة داخل الميناء تقوم باتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات ، كما تقوم بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة لتسهيل وتسريع دخول وخروج البضائع والسفن والشاحنات ، وذلك لتقليل مدة بقاء السفن والبضائع ، ورفع معدلات الشحن والتفريغ بالميناء .