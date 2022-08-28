رغم الأزمة العالمية.. واردات مصر من البن تتجاوز 101 مليون دولار في أول 5 شهور

ازدادت قيمة واردات مصر من البن غير المحمص والغير منزوع الكافيين بنسبة 58.2% في الخمس شهور الأولى من العام الجاري مقابل الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأظهرت أحدث نشرات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تسجيل واردات مصر من البن خلال الفترة من يناير الى مايو الماضيين نحو 101.305 مليون دولار مقابل 64.032 مليون في الفترة المقابلة من عام 2021.

واردات مصر من البن مايو الماضي

وأضافت أن البيانات أن واردات البن قفزت بنسبة 50% خلال شهر مايو الماضي لتسجل نحو 16.574 مليون مقابل 11.048 مليون دولار خلال شهر مايو 2021.

وأفادت تقارير صحفية وإعلامية بأن كلا من الحرب الروسية الأوكرانية ، و تغيرات الطقس في البرازيل ،تسببا في ارتفاع أسعار البن ونقص حجم الإنتاج والمعروض من هذا المحصول عالمياً.

وبالرغم من هذا التراجع العالمي ، كان تقرير عن البن صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية في شهر يونيو الماضي، توقع صعود حجم الانتاج العالمي منه بنوعيه الروبستا والأرابيكا الى 174.950 مليون كجم في عام 2022/2023 ، مقابل 167. 134 مليون كجم العام 2021/2022.

منتجي البن حول العالم

أوضح التقرير أن أبرز منتجي البن الارابيكا حول العالم يتمثل في البرازيل وكولومبيا واثيوبيا وهنداروس وبيرو وجواتيمالات والمكسيك و نيكاراجوا والصين وكوستاريكا واندونيسيا والهند وفيتنام وأوغندا وغيرهم.



بينما قال إن أبرز منتجي الروبستا دول فيتنام والبرازيل واندونيسا واوغندا والهند وماليزيا وكوت دي فوار وتايلاند و المكسيك وتنزانيا .

شعبة البن بمصر

وتستورد مصر قرابة 70 ألف طن من القهوة الخام سنويًا من الأسواق الخارجية، تمثل كامل استهلاكها، من دول مثل إندونيسيا والبرازيل والهند وفيتنام، بحسب تصريحات سابقة لرئيس شعبة تجار البن بالغرفة التجارية بالقاهرة.

كان الملجق التجاري لدى سفارة اندونيسيا بالقاهرة، قد صرح في حوار سابق مع “المال” حول أن أبرز أنواع البن التى يتم تداولها فى مصر تتمثل فى “أرابيكا” الثقيلة والتى يتم استيرادها من البرازيل وفيتنام والهند وغيرها، والنوع الآخر «روبستا» الإندونيسية الخفيفة.

وقال المسئول الاندونيسي إن المصريين يتجهون لمزج نوعى البن بنسبة تتراوح بين 20 إلى %25 لنوع «أرابيكا» والباقى لصالح «الروبستا»، مع إضافة بعض التوابل كالحبهان للحصول على مذاق رائع، مضيفاً أن هناك أكثر من 30 وكيلا مصريا لمنتجات البن الإندونيسى محلياً.

وتعتبر تغيرات الطقس التي بدأت في البرازيل منذ عام هي الأسوأ ، نظرًا لأن إنتاج قهوة أرابيكا يتم في دورة مدتها عامين، مما ينتج عنه محصول أكبر في السنوات الزوجية، وفقاً لتقارير صحفية.

كما أضر الطقس السيئ بالمحصول في كولومبيا، كما تفيد التقارير.