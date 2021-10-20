أسواق عربية

رغم الأزمة الاقتصادية.. ارتفاع أسعار المحروقات فى لبنان بشكل جنوني

وسط أزمة اقتصادية هائلة يعيشها المواطنون
منتصر محمود 1:46 م, الأربعاء, 20 أكتوبر 21 1:46 م, الأربعاء, 20 أكتوبر 21

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ارتفعت أسعار المحروقات في لبنان، اليوم الأربعاء، بشكل “جنوني” كما وصفها الإعلام اللبناني، وسط أزمة اقتصادية هائلة يعيشها المواطنون.

ويأتي هذا الارتفاع بعد أن بات مصرف لبنان يؤمن دولارات استيراد الوقود وفق سعر صرف منصة “صيرفة”، وبعد أن ارتفعت أسعار المحروقات عالمياً، بخاصة بعد رفض تكتل “أوبك +” زيادة الإنتاج بشكل يضاهي تعافي الطلب، في حين تشهد الليرة اللبنانية هبوطا حادا في قيمتها بالنسبة للدولار في السوق السوداء، بعد أن فقدت أكثر من 90% من هذه القيمة.

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وأصدرت وزارة الطاقة المياه- المديرية العامة للنفط جدول تركيب أسعار المحروقات صباح اليوم، وجاء كالآتي:

  • سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بـ302700 ليرة لبنانية (ارتفع 59900 ليرة).
  • سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان بـ312 ألفا و700 ليرة لبنانية (ارتفع 62000 ليرة).
  • سعر المازوت بـ270 ألفا و700 ليرة (زاد 35500 ليرة).
  • قارورة الغاز بـ 229600 ليرة (ارتفع 9400 ليرة).
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(1 دولار = 20500 ليرة لبنانية، في السوق السوداء الموازية).

المصدر: روسيا اليوم

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بقلم منتصر محمود

عضو نقابة الصحفيين وخريج جامعة الأزهر

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