رغم اقتراب شم النسيم.. 50% انخفاضاً فى الطلب على الأسماك والبيض

قالت شعبتا تجار الدواجن والأسماك إن الإقبال تراجع على الرنجة والفسيخ والبيض خلال موسم شم النسيم الذى يحين 20 من الشهر الجارى، فى ظل الأزمة الحالية لكورونا والحظر المفروض على التحرك وتقليل تجمعات المواطنين.

يقول عبده عثمان، نائب رئيس شعبة تجار الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الطلب على الأسماك الطازجة كالبلطى والفسيخ خلال شم النسيم جيد، إن أسعارهما بين 20 إلى 28 جنيهًا للكيلو البلطى، و25 إلى 60 جنيهًا لكيلو البورى. أضاف أن الطلب على أسماك الرنجة والفسيخ تراجع %50 عن العام الماضى، لكن سعرهم فى نفس مستويات العام الماضى بين 60 إلى 100 جنيه لكيلو الفسيخ جملة، ويصل للمستهلك بين 100 و110 جنيهات للكيلو، فيما يبلغ سعر كيلو الرنجة بين 20 إلى 45 جنيهًا لكيلو الجملة، ويصل للمستهلك بسعر بين 45 إلى 55 جنيهًا للكيلو.

يقول عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الطلب على البيض تراجع خلال الفترة الحالية وانخفض السعر قرابة 6 جنيهات فى الكرتونة «تضم 30 بيضة» ليبلغ 28 جنيهًا فى الكرتونة مقابل 34 جنيهًا سعرها قبل أسبوعين وتباع للمستهلك حاليًا بسعر 31 جنيهًا للكرتونة.

أرجع السيد فى تصريحاته لـ«المال»، الهبوط الطلب على البيض رغم أنه من السلع المعتاد عليها خلال موسم شم النسيم، إلى تراجع المستهلكين عن استخدامه فضلًا عن عدم اهتمام الأسر المصرية به لتوقف موسم المدارس.