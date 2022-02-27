رغم اشتعال حرب روسيا وأوكرانيا.. مصر تتسلم صفقة عربات السكة الحديد في موعدها

أكدت مصادر مطلعة لـ«المال»، أن الغزو الروسي لأوكرانيا واشتعال فتيل الحرب بين الطرفين، ليس له أي تأثير على الجدول الزمني توريد صفقة العربات الروسية لمصر.

وأضافت أنه خلال مارس المقبل يتوقع استلام دفعة جديدة من العربات الروسية المكيفة درجة ثالثة، لافتة إلى أنه تم التواصل مع مسئولي شركة ترانسماش هولدينج الممثل للتحالف الروسى المجرى، وأكدت الشركة الموردة للعربات سريان تسليم هيئة السكة الحديد دفعات القطارات وفقا للجدول الزمني المتفق عليه.

ووقعت وزارة النقل خلال العام قبل الماضي اتفاقية مع شركة ترانسماش هولدينج تتضمن تصنيع وتوريد 800 عربة مكيفة درجات أولى وثانية وثالثة تأتى على دفعات شهرية، وتشمل الـ 800 عربة 500 درجة ثالثة مكيفة تدخل مصر لأول مرة، و180 درجة ثانية مكيفة و 90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة، بالإضافة إلى أن الاتفاق يضم أيضا 500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية (عادية) .

وتكلفة الصفقة الأكبر في تاريخ الهيئة تصل إلى 1.065 مليار يورو يتم تمويلها عبر قرض ميسر مقدم من بنك اكزيم المجرى وبنك اكزيم الروسي، ومخطط اكتمال توريدها نهاية عام 2023.

وتستقبل هيئة السكة الحديد دفعات شهرية من الصفقة بواقع 35 عربة شهريا، ومع اكتمال وصول العربات العادية أو ذات التهوية الديناميكية يبدأ توافد العربات المكيفة بأنواعها المختلفة.

واستلمت هيئة السكة الحديد مؤخراً 4 عربات روسية درجة ثالثة مكيفة.

ومقرر تشغل غالبية العربات المكيفة على الخطوط الرئيسة من القاهرة الى الصعيد ومن القاهر إلى محافظات الوجه البحري، مع استبدال عربات الضواحي القديمة بعربات روسية عادية جديدة.

كما استلمت الهيئة في الفترة الماضية، نحو 478 عربة ذات تهوية ديناميكية من إجمالي 500، وجار وصول آخر دفعة، من إجمالي صفقة الـ 1300 عربة جديدة.

وتقوم هيئة السكة الحديد بإدخال قطارات جديدة للخدمة بمتوسط 3 قطارات كل شهر، وتعمل القطارات الجديدة على الخطوط الرئيسية، وحلت مكان العربات الحالية المكيفة والعادية التي يتم نقل بعضها للعمل على الخطوط الفرعية و خطوط الضواحى.

وكشف تقرير حكومي نشرته «المال» في وقت سابق، أن استثمارات وزارة النقل بداية من 2014 وحتى نهاية العام الحالي قدرت بنحو 1.669 تريليون جنيه، واستحوذت مشروعات هيئة السكة الحديد على مبلغ بقيمة 225 مليار جنيه من إجمالي الخطة الجاري استكمالها حالياً.

وحققت هيئة السكة الحديد إيرادات بقيمة 280 مليون جنيه خلال نوفمبر الماضى.