رغم استدعائه في 83 بلدًا.. وضع لبن سيليا في مصر ما زال غامضًا

· مصدر في "لاكتاليس- مصر": استوردنا شحنات من لبن الأطفال· مساعد حلاوة: تم سحب المنتج.. والاستيراد لصالح معارف رئيس مجلس الإدارة· "الغرف التجارية": الصحة المسئولة عن تفاصيل القض





· مصدر في “لاكتاليس- مصر”: استوردنا شحنات من لبن الأطفال





· مساعد حلاوة: تم سحب المنتج.. والاستيراد لصالح معارف رئيس مجلس الإدارة





· “الغرف التجارية”: الصحة المسئولة عن تفاصيل القضية





· “التفتيش الصيدلي”: مهمة التسجيل والرقابة منوطة بـ”معهد التغذية”

أحمد شوقي

قال مصدر مسئول في شركة “لاكتاليس- حلاوة” الشريك المحلي لشركة لاكتاليس الفرنسية إن الشركة تقوم باستيراد لبن الأطفال “سيليا” وتوزيعه على الصيدليات والمحلات التجارية؛ رافضًا الإفصاح عن حجم الشحنات المستوردة والعودة إلى مجلس الإدارة.

جاء ذلك بعد إعلان “لاكتاليس” الفرنسية يوم السبت الماضي عن حملة الاستدعاءات التي تشمل 83 دولة، بسبب تفشي بكتيريا السالمونيا، التي تعتبر “جرثومة عضوية” تسبب الكثير من الامراض التي تنقلها الأغذية في جميع أنحاء العالم، وتهدد البكتيريا، خاصة لدى الأطفال الصغار.

وحاولت “المال” التواصل مع محمد حلاوة رئيس مجلس إدارة لاكتاليس- حلاوة لكن مساعدته ميريهان مجدي أكدت أنه لن يتواصل مباشرة مع وسائل الإعلام؛ وأنها ستحاول الحصول على إجابات منه بخصوص لبن الأطفال “سيليا” في مصر.

وبمعاودة الاتصال بها قالت مجدي: إن الشركة قد قامت بالفعل باستيراد شحنات من لبن الأطفال وتوزيعه لكن بعد ظهور مشكلات بالمنتج تم سحب هذه الشحنات من السوق مرة أخرى وتم وقف استيراد اللبن نهائيا؛ مضيفة أن الأزمة لا تمس من قريب ولا بعيد منتجات شركة حلاوة المنتجة محليا، حيث يتم الاعتماد على المزارع الخاصة بالشركة بشكل كامل بالنسبة لمنتجات “لاكتيل” و”بريزيدو” والتي يتم إنتاجها محليا من خلال شراكة بين “حلاوة” والشركة الفرنسية يتم بمقتضاها تصنيع منتجات تحمل العلامات التجارية التابعة لـ”لاكتاليس”.

وبالتأكيد على مساعدة رئيس مجلس الإدارة بشأن المعلومات التي أدلت بها؛ قالت إنه تم بالفعل سحب ألبان الأطفال من السوق ووقف استيرادها بسبب المشكلة.

لكنها أضافت أن “شركة طعمة وبريزدن لا علاقة لها باستيراد لبن الأطفال “سيليا”، حيث كانت شركة أخرى تقوم باستيراده وهي التي أوقفت الاستيراد.

وبسؤالها عما إذا كانت الشركة تابعة لشركة “لاكتاليس حلاوة” قالت مجدي” “مش تابعة لينا ولا باسم أستاذ محمد حلاوة.. ولا اي حاجة”، وبتذكير مساعد رئيس مجلس الإدارة بقولها إنه تم وقف استيراد اللبن قالت “اه.. بس هي مش تابعة لينا.. هي مش باسم الأستاذ محمد ولا تابعة لشركة بريزدن ولا طعمة ولا أي حاجة.. بس ناس معارفه يعني؛ فعشان كده هو ما لوش علاقة”.

وأضافت “أنا مش هقدر أقولك كلمات تانية أكتر من كده. أستاذ محمد مش هيتكلم في الموضوع ده. بس يا فندم.”.

وبسؤالها عن اسم الشركة التي كانت تقوم باستيراد لبن سيليا، ثم أوقفت استيراده قالت “انتوا بقى دوروا هتعرفوا، لما تدورا عن طريق الجمارك هتعرفوا اسم الشركة إيه. لكن أنا مش هقدر أقول حاجة”.

وبسؤال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية عن تفاصيل جهة استيراد ألبان سيليا في مصر قال إن وزارة الصحة لديها كافة تفاصيل شحنات الاستيراد والكميات المتواجدة منها بالسوق المحلية مضيفًا أن الوزارة هي المسئولة عن متابعة الملف.

أما الدكتور مصطفى السيد مدير إدارة التفتيش بوزارة الصحة فقال إن الإدارة غير مختصة بملف ألبان الأطفال وإنما المعهد القومي للتغذية لأنه المسئول عن تسجيل المنتجات والرقابة عليها في السوق سواء في الصيدليات أو المحال التجارية مضيفًا أن إدارة التفتيش الصيدلي مختصة فقط بالمستحضرات الصيدلية مثل الأدوية.

ولم يتسن لـ”المال” الوصول إلى مسئولي المعهد القومي للتغذية لحين نشر الموضوع.

وأشارت الدكتورة جيهان رابح استشاري التغذية لضرورة متابعة ملف ألبان الأطفال لأن سبب الاستدعاء هو الإصابة ببكتيريا السلمونيلا المسببة للتسمم الغذائي.

وكان اللواء عاطف يعقوب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قد قال لـ”المال” إنه سيتم فحص المسألة مع شركة لاكتاليس- مصر بغرض التعرف على موقع السوق المحلية ضمن حملة الاستدعاءات العالمية لألبان “سيليا”.