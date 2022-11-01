رغم ارتفاع الدولار.. تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر 1-11-2022

قال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 1-11-2022 واصلت تراجعها بشكل طفيف صباح تعاملات سوق الصاغة بمختلف المحافظات، بعد هبوط قوي أمس وتراجع في سعر أوقية الذهب في تعاملات البورصة العالمية للمعادن بالتزامن مع ارتفاع الدولار أمام الجنيه.

ووفق تصريحات نجيب لـ«المال» فإن جرام الذهب في مصر فقد 3 جنيهات خلال التعاملات، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1210 جنيهات للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات أمس البالغة 1213 جنيها، غير متضمنة المصنعية .

سعر الذهب اليوم

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 1-11-2022 بعد ارتفاع الدولار

سعر جرام الذهب عيار 24 (1383 جنيها)

هبط صباح اليوم سعر جرام الذهب عيار 24، ليسجل 1383 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1210 جنيهات)

كما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نتيجة انخفاض أوقية الذهب في التعاملات ليبلغ 1210 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1037 جنيهًا)

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، تراجعه صباحا ليسجل 1037 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (9680 جنيها)

وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 24 جنيهات ليتراجع ويسجل نحو 9680 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

فيما تراجع سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 42935 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعا ملحوظ ليبلغ حوالي 1.283 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبدأت البورصة العالمية تداولاته‍ا اليومية على انخفاض ملحوظ في سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال اليوم نحو 1643 دولار .

صباحيا شهد سعر الدولار اليوم في البنوك ارتفاعا مقابل الجنيه المصري خلال الشراء والبيع، ووصل متوسط سعر الصرف 24.07 جنيه للشراء، 24.17 جنيه للبيع، وفقا لتقرير «البنك المركزى المصرى» الأخير،