رغم ارتفاعه عالميًا.. «حديد عز» تعلن خفض الطن 370 جنيهًا

أعلنت شركة حديد عز عن خفض أسعار الحديد بواقع 370 جنيهًا للطن، بداية من الأسبوع الجاري، لتقود حالة من التراجع في الأسعار بالسوق المحلية.

وكشف خالد الدجوي العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، في تصريحات لـ “المـال”، أن شركة حديد عز أرسلت إخطارًا لوكلائها يفيد بخفض الأسعار 370 جنيهًا للطن ليسجل تسليم أرض مصنع 10200 جنيه، ولا تتضمن نولون النقل ورسوم أخري.

وأضاف أنه من المرتقب أن تقوم باقي شركات ومصانع الحديد بخفض الأسعار تباعًا، وذلك على الرغم من ارتفاع الأسعار العالمية لخامات الحديد “البليت” إلى 425 دولارًا للطن، مقارنة بنحو 400 دولار الشهر الماضي.

الركود وتراكم المخزون أبرز الأسباب

وأرجع الدجوي التراجع إلى حالة الركود في المبيعات، إضافة إلى تزايد المخزون في المصانع، مما اضطر الشركات إلى تقديم حوافز لتحريك الطلب على المنتجات خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن المستهلكين ينتظرون انخفاض الأسعار مجددًا، وتركيزهم فى الوقت الحالى ينصبُّ على شراء الأطعمة والملابس، والاحتفالات الخاصة بالكريسماس.

وكشف الاتحاد العربى للحديد والصلب، أن استهلاك مصر أقل من عام 2009، والذي شهد أعلى استهلاك فى تاريخ هذه الصناعة، ويستحوذ الأفراد منها على 50%، بينما تستهلك المشروعات القومية والبنية التحتية شاملة المدن الجديدة والأنفاق 30%.

ولفتت إلى أن الطاقات الإنتاجية تصل إلى 14.2 مليون طن، وأن الإنتاج الفعلي يصل إلى 7.7 مليون طن، ويبلغ فائض الإنتاج في السوق نحو مليون طن منذ عام 2017.