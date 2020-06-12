رغم ارتفاعها الجمعة.. الأسهم الأوروبية تسجل أسوأ أسبوع

ارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الجمعة بعد تكبدها خسائر ثقيلة في الجلسة السابقة، لكنها سجلت أسوأ أسبوع لها منذ ذروة الجولة البيعية المرتبطة بفيروس كورونا الناجمة عن مخاوف بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي.

وصعد مؤشر ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.3% بعد أن سجل في الجلسة السابقة أسوأ خسارة يتكبدها في يوم واحد منذ 23 مارس.

الأسهم الأوروبية تسجل أسوأ أسبوع

وتراجع المؤشر بنسبة 5.7% خلال الأسبوع بقيادة أسهم شركات السفر والترفيه، وذلك وسط تصاعد مخاوف اندلاع موجة ثانية من إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وتعززت موجة بيعية في تعاملات الخميس بعد أن أشار بنك الاحتياط الفيدرالي إلى أن الطريق نحو التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة لا يزال طويلا.

وصعدت أسهم شركات السيارات والموارد الأساسية والعقارات بنسب تراوحت بين 1.4% و 2%.

وصعدت أسهم شركة رويال دويتش شل وشركة بي بي وشركة توتل بنسب تراوحت بين 0.6% و1.7% على الرغم من تراجع أسعار البترول.

وأظهرت البيانات كذلك تراجع الناتج الصناعي في منطقة اليورو بأرقام قياسية في أبريل جراء الإغلاقات العامة التي عرقلت النشاط في المنطقة.

الأسهم الإيطالية ترتفع

وارتفعت الأسهم الإيطالية بنسبة 0.4% في تعاملات اليوم.

وقال وزير الاقتصاد الإيطالي روبرتو جوليتياري الجمعة إن الانكماش الاقتصادي في البلاد العام الجاري ربما يكون أكثر سوءًا بشكل طفيف مقارنة بتوقعات التراجع الحكومية المقدرة حاليا بنسبة 8%.

وصعدت أسهم شركة انتربارفيوم الفرنسية بنسبة 13.3%، وذلك بعد أن أبرمت شركة مونكلير الإيطالية اتفاقا مع الشركة الفرنسية للبدء في بيع العطور.

وصعدت أسهم شركة أطلانطيا الإيطالية للبنية التحتية بنسبة 3.9%، بعد أن قالت أنها تأمل في التوصل لحل إيجابي بشأن نزاعها مع وزارة المواصلات الإيطالية حول عقد امتياز بشأن أحد الطرق.

وتكبدت الشركة خسائر صافية في الربع الأول.