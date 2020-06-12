رغم ارتفاعها الجمعة.. الأسهم الأمريكية تسجل أكبر تراجع أسبوعي منذ مارس

الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من الحالات المصابة بمرض كوفيد-19

ارتفعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الجمعة، لكن جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة سجلت أكبر تراجع أسبوعي منذ شهر مارس الماضي، وذلك سط ابتعاد المستثمرين عن اقتناص الصفقات بعد يوم شهد تكبد خسائر واسعة.

وشهدت تداولات اليوم تذبذبات حادة منها صعود مؤشر ستاندر آند بورز 500 بنسبة 3% وهبوطه بنسبة 0.6%.

الطريق إلى التعافي لا يزال طويلًا

وتحدث بنك الاحتياط الفيدرالي مطلع الأسبوع الحالي عن أن طريق الولايات المتحدة للتعافي سيكون طويلًا.

وبجانب هذا، سجلت الولايات المتحدة عدد أكبر من الحالات المصابة بمرض كوفيد-19، ما أفسد تفاؤل المستثمرين بشأن تحقيق تعافي اقتصادي سريع.

وهبط مؤشر ستاندر آند بورز 500 بنسبة 6% يوم الخميس.

وصعد مؤشر ستاندر آند بورز 500 الجمعة متخطيًا المتوسط المسجل خلال 200 يوم، بعد تحركه لأعلى وأسفل أثناء جلسة اليوم.

وتلقى مؤشر ستاندر آند بورز 500 أكبر دعم من أسهم القطاعات المالية والتكنولوجيا.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 477.37 نقطة أو بنسبة 1.9% ليصل إلى 25,605.54 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنحو 39.21 نقطة أو بنسبة 1.31% ليصل إلى 3,041.31 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 96.08 نقطة أو بنسبة 1.01% ليصل إلى 9,588.81 نقطة.

أكبر تراجع أسبوعي

وخلال الأسبوع المنتهي، تراجع مؤشر داو جونز بنسبة 5.6% ومؤشر ستاندر آند بورز 500 بنسبة 4.8% ومؤشر ناسداك بنسبة 2.3%.

تسجل المؤشرات الثلاثة بذلك أكبر تراجع أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي يوم 20 مارس.

وتراجع مؤشر التقلبات بنهاية تداولات اليوم لكنه سجل أكبر مكسب أسبوعي منذ 13 مارس الماضي.

وأكد مؤشر ناسداك مطلع الأسبوع الحالي دخوله السوق الصاعدة لأول مرة منذ 23 مارس.

ودخل مؤشر ستاندر آند بورز 500 النطاق الإيجابي خلال العام لفترة قصيرة.

وصعدت أسهم شركة أدوب لتصنيع برنامج فوتوشوب بنسبة 4.9% بعد أن سجلت أرباحًا فصلية أفضل من التوقعات، وذلك بدعم من الطلب القوى على برمجياتها السحابية.

وهبطت أسهم شركة لولومون اثيلتكا بنسبة 3.8% لتصنيع الملابس الرياضية بعد أن سجلت نتائج فصلية أفضل من التوقعات بعد إغلاقات المتاجر التي تسبب فيها فيروس كورونا.