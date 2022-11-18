رغم ارتفاعها.. أسعار الذهب عالميا صوب أول خسائر أسبوعية في 21 يوما

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة بفعل انخفاض الدولار الأمريكي، لكنها ما زالت تتجه نحو أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع؛ متأثرة بمؤشرات من مسئولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، على أن المزيد من الرفع لأسعار الفائدة في الطريق، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0433 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.16% إلى 1763.65 دولار للأوقية (الأونصة) متجهًا صوب خسارة أسبوعية بنحو 0.4%.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1765.60 دولار للأوقية.

وذكرت فيتش سليوشنز، في مذكرة، أن الذهب ما زال يتلقى الدعم من مخاوف الركود المتزايدة، والحرب الأوكرانية المستمرة وصعود الدولار الأمريكي.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطًا ضد التضخم فإن ارتفاع أسعار الفائدة والعائد على سندات الخزانة يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدِن النفيس الذي لا يدرّ فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 21.12 دولار للأوقية.

وصعد البلاتين 0.5% إلى 984.48 دولار للأوقية.

وزاد البلاديوم 0.7% إلى 2020.19 دولار للأوقية.

لكن جميع المعادن النفيسة تتجه صوب إنهاء الأسبوع على انخفاض.