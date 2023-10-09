رغم ارتفاعات العملة الخضراء.. تراجع الأسهم الدولارية بالبورصة منذ بداية العام (جراف)

سهم فيصل الإسلامي يتراجع 12%، والقابضة الكويتية 26%

رغم ارتفاعات العملة الخضراء.. تراجع الأسهم الدولارية بالبورصة منذ بداية العام (جراف)
منى عبدالباري

منى عبدالباري

1:21 م, الأثنين, 9 أكتوبر 23

شهدت الأسهم الدولارية بالبورصة المصرية تراجعا واضحا في أسعارها منذ بداية العام الحالي، رغم ارتفاع سعر العملة الخضراء خلال هذه الفترة.

والأسهم الدولارية المتداولة بالبورصة المصرية حاليا 3   أسهم فقط، هي بنك فيصل الإسلامي، والقابضة المصرية الكويتية، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل.

وانخفض سهم بنك فيصل الإسلامي الدولاري بنسبة 12%، من مستوى 1.13 دولار في يناير الماضي إلى 0.993 دولار في أول أسبوع من أكتوبر.

وتراجع سهم القابضة المصرية الكويتية الدولاري بنحو 26%، مغلقا عند 0.909 دولار في أول أسبوع من أكتوبر، مقارنة بـ1.226 دولار في يناير.

وفي المقابل ارتفع متوسط سعر الدولار الأمريكي خلال هذه الفترة بواقع 7.5% من مستوى 28.7 جنيه يناير الماضي، إلى 30.84 جنيه في أغسطس الماضي.

منى عبدالباري

منى عبدالباري

1:21 م, الأثنين, 9 أكتوبر 23