رغم ارتفاعات العملة الخضراء.. تراجع الأسهم الدولارية بالبورصة منذ بداية العام (جراف)

شهدت الأسهم الدولارية بالبورصة المصرية تراجعا واضحا في أسعارها منذ بداية العام الحالي، رغم ارتفاع سعر العملة الخضراء خلال هذه الفترة.

والأسهم الدولارية المتداولة بالبورصة المصرية حاليا 3 أسهم فقط، هي بنك فيصل الإسلامي، والقابضة المصرية الكويتية، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل.

وانخفض سهم بنك فيصل الإسلامي الدولاري بنسبة 12%، من مستوى 1.13 دولار في يناير الماضي إلى 0.993 دولار في أول أسبوع من أكتوبر.

وتراجع سهم القابضة المصرية الكويتية الدولاري بنحو 26%، مغلقا عند 0.909 دولار في أول أسبوع من أكتوبر، مقارنة بـ1.226 دولار في يناير.

وفي المقابل ارتفع متوسط سعر الدولار الأمريكي خلال هذه الفترة بواقع 7.5% من مستوى 28.7 جنيه يناير الماضي، إلى 30.84 جنيه في أغسطس الماضي.